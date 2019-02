Novi problemi za Kovača: Igrač urlao na njega jer ga je izvadio

Bayern u utorak gostuje na Anfieldu kod Liverpoola u Ligi prvaka, a u Münchenu je situacija daleko od idealne. Niko Kovač je u nemilosti nekolicine igrača, a zamjerio im se u tri konkretne situacije.

Kovač je dobio zadnje dvije prvenstvene utakmice protiv Augsburga i Schalkea, ali još uvijek se vuku repovi od kraja veljače kada je Niko zakasnio na trening. Bio je to posljednji trening prije utakmice sa Stuttgartom, Kovača nije bilo prvih pet minuta, a igrače su na teren izveli njegov pomoćnik i brat Robert te Peter Hermann.

Pet minuta kašnjenja izazvalo je pravu dramu jer je samo dan ranije Kovač očitao bukvicu igračima i rekao im da ni od koga neće tolerirati kašnjenje.

Novi problemi stigli su u petak kada je trener Bayerna naredio Riberyju, Martinezu, Sanchesu, Rafinhi i Daviesu koji su bili rezerve protiv Augsburga da moraju trenirati pod nadzorom Roberta Kovača. Zvijezdama je to zasmetalo jer smatraju da se tako ne mogu boriti za mjesto u prvom sastavu.

Niko Kovač had an altercation with Thiago in Augsburg: Thiago yelled at Kovač after the final whistle of the game and the coach shouted back. Their face to face encounter was cold after Thiago was subbed off for Martínez at the 82nd minute. [Bild] pic.twitter.com/bNy1nux3Lh