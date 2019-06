Novi prvak Ruiz bio je žrtva maltretiranja! "Eto vam sad!"

Engleski su komentatori primjetili: Pa Joshua bi trebao djelovati utučeno, devastirano, izgubio je tri titule prvaka. A on se smješka!?

Eh sad, ili smijenjeni prvak još nije bio svjestan da je upravo brutalno skinut s trona ili je doista teško objasniti. Ali kako je Andy Ruiz nokautirao u sedmoj rundi Anthonyja Joshuu ostat će upisano kao jedno od najvećih iznenađenja u povijesti boksa.

- Boks je težak sport, ali trenirao sam naporno i izgubio od dobrog borca, ali sve je to dio karijere - vrlo je smireno govorio Joshua nakon poraza.

- Borac sam u srcu, boks mi je posao i sad je više života u teškoj kategoriji. Kad su vam noge klimave, pokušavate se stabilizirati. Meni se to dogodilo prvi put. Protiv Klička (kad je također bio u nokdaunu, nap. a.) bio sam samo umoran.

- Čestitam prvom meksičkom prvaku svijeta, a ja ću se vratiti. To je rizik koji preuzimamo, svaki boksač zaslužuje respekt. A za mene je važno kako ću se vratiti. On je sad prvak, a ja ću se sigurno vratiti - zaključio je.

Novi svjetski prvak po WBC, WBO, IBO i IBF organizacijama upao je u brobu tek prije šest tjedana, kao zamjena za Jerrella Millera, koji je pao na dopinškom testu. Andy Ruiz bio je jako emotivan:

- Bez moga oca ovo ne bi bilo moguće. O ovome sam sanjao i ne mogu vjerovati da sam ostvario. Sad mi je nebo granica!

Za razliku od Joshue, on je u borbu ušao s jednim porazom (od Parkera), ali nikad u životu nije bio u nokdaunu.

- Prvi sam put pao na pod, ali zbog toga sam još više želio pobijediti. Imam meksičke krvi i dokazao sam to. Osjetio sam da je Joshua uzdrman, ali nisam htio ispucati sve nego se držati plana - govorio je Ruiz i nastavio:

- Što dalje? Samo se želim proslaviti što sam ispisao meksičku povijest, to mi znači sve.

Ruiz je bio žrtva maltretiranja u djetinjstvu zbog svoga izgleda i uvijek se morao boriti sa starijim dječacima jer nitko njegove dobi nije imao toliko kilograma. Uoči borbe poručio je:

- Samo da u subotu navečer mogu svima koji su sumnjali u mene zbog izgleda reći 'Ja sam vam lijepo govorio da ću uspjeti.'

Joshuin promotor Eddie Hearn je priznao:

- Ne, nisam očekicvao da se to može dogoditi, ali Anthony Joshua je bio neoprezan. Mislio sam da je Ruiz gotov pad je pao u trećoj rundi, ali potom je AJ uhvaćen u zamku. Mislio sam da će se od toga oporaviti, no ova večer pripada Ruizu i ponajvećem iznenađenju u povijesti boksa. Znam da će ovo razoriti Joshuu i mora pobijediti u revanšu u Britaniji u studenom ili prosincu, jer inače nema ništa. Imao je masnicu, ali nije mu to utjecalo na vid. Utjecalo je što se prvi put borio u novom okruženju, ali svejedno je morao pobijediti Ruiza. Vratit će se, ne brinite. Možda mu je baš ovo trebalo, ovakav udarac...

Na Twitteru se oglasio i Tyson Fury:

- To se događa u boksu. Oporavi se, odmori se i vrati se - poručio je Joshui.

A bivši šampion George Foreman naglasio je:

- Ako se vrati, Joshua će biti bolji nego ikad. Jer sad ima i ovo iskustvo da nikad ne smiješ nikoga podcijeniti niti dopustiti da padneš pod utjecaj medija.