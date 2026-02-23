Novi rekord za LeBrona, triple double Jokića i moćni Thunder obilježili uzbudljivu NBA večer

Boston Celtics su u Los Angelesu slavili protiv Lakersa 111-89 u novom poglavlju najpoznatijeg NBA rivalstva, uz 32 koša Jaylena Browna i 30 poena s klupe Paytona Pritcharda. Za Lakerse je Luka Dončić ubacio 25 poena, dok je LeBron James s 20 poena stigao do velikog jubileja od 43.000 koša u karijeri i odigrao 1600. utakmicu regularne sezone, pridruživši se legendarnom Robertu Parishu u elitnom društvu.

Foto: Gary A. Vasquez

Philadelphia 76ers prekinuli su niz od četiri poraza uvjerljivom pobjedom 135-108 protiv Minnesota Timberwolves. Tyrese Maxey briljirao je s 39 koševa i osam asistencija, dok je rookie VJ Edgecombe ubacio šest trica i završio s 24 poena. Kod Minnesote je Anthony Edwards postigao 28 poena, ali bez podrške suspendiranog Rudy Gobert i ozlijeđenog Naz Reida domaćini nisu imali rješenja.

Foto: Matt Krohn

U drugom derbiju, Golden State Warriors su sa 128-117 nadigrali Denver Nuggets. Brandin Podziemski predvodio je Warriorse s 18 koševa, 15 skokova i devet asistencija, dok je Nikola Jokić upisao novi triple-double (25 poena, 20 skokova, 12 asistencija). Video pogledajte ovdje.

Branitelj naslova Oklahoma City Thunder je unatoč izostancima slavio protiv Cleveland Cavaliers 121-113. Isaiah Joe postigao je 22 poena, dok su kod Clevelanda po 20 poena ubacili Donovan Mitchell i James Harden.

NBA, rezultati

Los Angeles Lakers - Boston Celtics 89-111

Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers 108-135

Golden State Warriors - Denver Nuggets 128-117

OKC Thunder - Cleveland 121-113