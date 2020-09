Novi rok za izgradnju Pampasa: Čekat ćemo do 30. lipnja 2022.

MEŠTROVIĆEVA ZAMOLBA Iako smo na velebno zdanje NK Osijeka na Pampasu trebali čekati još samo devet mjeseci, Ivan Meštrović se potrudio da majstorima da više vremena zbog izbijanja pandemije

<p>NK Osijek čeka na svoj novi dom. Momčad iz Gradskog vrta trebala je sljedeće godine postati momčad s Pampasa, ali to ipak neće biti tako. Naime, umjesto u smiraj lipnja 2021., Osječani će svoje zdanje svijetu pokazati u novom roku - do 30. lipnja 2022.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Radovi na Pampasu</strong></p><p>Gradsko vijeće Grada Osijeka će na sjednici koja je zakazana za 17. rujna raspravljati o sklapanju dodatka ugovoru o kupoprodaji zemljišta na Pampasu između Grada Osijeka i Škole nogometa NK Osijek, koja je investitor izgradnje novog stadiona.</p><p>Stručne gradske službe već su prihvatile prijedlog investitora pa se očekuje da će i Gradsko vijeće potvrditi sklapanje dodatka temeljnom ugovoru.</p><p>U ime investitora zahtjev za pomicanjem roka izgradnje stadiona 28. srpnja ove godine podnio je <strong>Ivan Meštrović</strong>, bivši predsjednik NK Osijek i sadašnji predsjednik udruge Škola nogometa NK Osijek. On je tada zatražio pomicanje roka za devet mjeseci, dakle ožujak 2022., a razlog je bio novonastala situacija s korona virusom.</p><p>Logično, pandemija je usporila izgradnju stadiona, kako same radove na njemu, tako i isporuku materijala.</p><p>Meštrovićevu zamolbu analizirao je Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša Grada Osijeka koju ju je ocijenio objektivnom i opravdanom, ali je pri tome također predložio da se zbog dodatnih okolnosti rok izgradnje stadiona pomakne za dodatnih 12 mjeseci, a ne 9 kako je prvotno zatražio investitor. Škola nogometa NK Osijek je potom potvrdno odgovorila na taj prijedlog.</p>