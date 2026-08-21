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NOVI SKANDAL U FIFI Infantino je htio prodati i SP za dječake!?

Piše HINA,
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NOVI SKANDAL U FIFI Infantino je htio prodati i SP za dječake!?
KATAR 2022 - Završna konferencija za medije na Svjetskom prvenstvu u Kataru | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Infantino opet u aferi: FIFA navodno kuhala novo U-15 SP uz Disney i ESPN, a projekt je sada stopiran

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Predsjednik Međunarodne nogometne federacije (Fifa) Gianni Infantino ponovno je u središtu nove kontroverze, nakon što je 'The Athletic' izvijestio da je tijekom prošle godine održavao kontakt s privatnim investitorima s ciljem razvoja novog svjetskog natjecanja u kategoriji do 15 godina.

Infantinova ideja bila bi stvoriti svojevrsni festival omladinskog nogometa, inspiriran poznatom "Little League World Series" - tradicionalnim bejzbolskim turnirom za mlade igrače u SAD koji ima veliku televizijsku publiku i odgovarajuće komercijalne prihode.

Američki mediji izvijestili su da je Fifa već prošle godine započela razgovore o organiziranju Svjetskog prvenstva za igrače do 15 godina na kojem bi sudjelovale ekipe iz 211 Fifinih saveza.

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco
Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS

"The Athletic" također, dodaje da su se vodili razgovori s ESPN-om s ciljem pregovaranja o prijenosu događaja, koji se trebao održati u Sjedinjenim Državama. Navodno je planirano da se ceremonija otvaranja turnira održi i u tematskim parkovima Disneyja.

Skupina poslovnih ljudi pripremila je detaljan prijedlog za početnu verziju natjecanja, koje je u početku bilo namijenjeno isključivo dječacima. Razgovori o projektu sada su obustavljeni.

Međutim, poznati su glavni akteri. Navodno je Infantino u provedbu uključio bivšeg predsjednika meksičkog saveza Juana Carlosa Rodrigueza, a projekt navodno podržava Eldridge Industries, kojim upravlja Todd Boehly, ujedno i predsjednik londonskog kluba Chelseaja. Za sada FIFA, ESPN i Rodriguez nisu željeli komentirati ove navode.

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