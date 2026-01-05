Obavijesti

OZLJEDA KOLJENA

Novi šok za rukometaše! Leon Ljevar ne putuje na Europsko

Piše Josip Tolić,
Novi problemi za hrvatsku rukometnu reprezentaciju! Leon Ljevar otpada zbog ozljede, a izbornik Sigurdsson traži zamjenu uoči početka kontinentalne smotre

Tek što je završeno zajedničko fotografiranje i velika konferencija za medije u Prelogu uoči nadolazećeg ogleda s Njemačkom, hrvatska rukometna reprezentacija suočila se s novim problemima. S popisa igrača koji se pripremaju za Europsko prvenstvo otpao je još jedan igrač, lijevi vanjski Leon Ljevar (24).

On zbog ozljede neće moći konkurirati za završni popis igrača. U nedjelju na treningu nezgodno je pao na koljeno, izgledalo je bolno, no svi su bili optimistični, vjerovali su da nije riječ o ozbiljnijoj ozljedi. No, nažalost, snimka magnetske rezonancije obavljena u ponedjeljak pokazala je rupturu medijalnog meniskusa, a igrač slovenskog Grosist Slovana već u srijedu odlazi na operaciju. Prema procjenama liječničkog tima, Ljevar bi se na teren mogao vratiti za otprilike tri tjedna, no to je, naravno, izvan okvira priprema i samog početka Europskog prvenstva.

Ovo je drugi težak udarac za izbornika Dagura Sigurdssona u kratkom razdoblju. Podsjetimo, zbog ozljede je ranije otpao i Marin Šipić, jedan od ključnih igrača na crti, čime je hrvatska reprezentacija ostala bez važne karike u oba smjera igre. Izbornik Sigurdsson zasad nije donio odluku hoće li i koga eventualno pozvati kao zamjenu. Očekuje se da će odluku objaviti nakon analize raspoloživog kadra i procjene potreba reprezentacije uoči dvoboja s Njemačkom i početka turnira 17. siječnja protiv Gruzije.

