Novi Španjolac u Maksimiru!? Hajdukovac nije imun na poziv
Splićani se nadaju ostanku Almene na Poljudu, dok ga u Maksimiru vide kao idelano rješenje na desnom krilu. Španjolac bi stigao na posudbu, Dinamo bi na kraju sezone imao pravo otkupa ugovora
Dinamo je krenuo po Ikera Almenu! Mladi Španjolac prošle je sezone kao posuđen igrač saudijskog Al Qadsiaha odradio dobar posao u Hajduku, u 23 službena dvoboja zabio četiri gola, dodao i tri asistencije. Ali Almena je po brojnim parametrima bio jedan od najboljih igrača "bijelih", karika koja je često radila prevagu na sredini terena.