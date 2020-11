Novi stadion u Zagrebu gotov za tri godine? Evo kako će izgledati

Na Sveticama bi uskoro mogao niknuti sportski centar s novim stadionom kakav dolikuje svjetskim doprvacima, a na tu temu u HRT-ovoj emisiji stadion razgovarali su sve uključene strane

<p>Meni je užitak igrati na Maksimiru, Poljudu, Rijeci, Osijeku, ali Hrvatska zaslužuje bolje stadione, posebno kada se zna koliko je nogomet promovirao zemlju. Bilo bi lijepo da se to napravi, barem za iduće generacije, poručio je <strong>Luka Modrić </strong>(35) uoči dvoboja s Portugalom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Hrvatske na Poljudu</strong></p><p>Izgradnja novog stadiona u Zagrebu bila je središnja tema <a href="https://sport.hrt.hr/">HRT-ove</a> emisije Stadion u kojoj su sudjelovali predstavnici Grada Zagreba, GNK Dinama i Hrvatskog nogometnog saveza</p><p>- Vrijeme je da se krene u realizaciju novog stadiona. Intenzivirali smo prošle godine razgovore s nogometnim klubom Dinamom koji je korisnik stadiona. Ove godine smo u trećem mjesecu dobili odluku skupštine Dinama u kojoj je jasno izraženo da žele novi stadion, na mjestu postojećeg stadiona. To jest da se postojeći stadion ukloni. Govorimo isključivo o lokaciji Maksimir-Svetice, kompleksu s maksimirskim perivojem na sjeveru, Svetice kao sportsko-rekreativni centar, vezanih uz stadion Maksimir i stadion Hitrec-Kacian u neposrednoj blizini . rekao je <strong>Ivica Rovis</strong>, Ravnatelj zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba.</p><p>- Nije se još dogodio ni zaplet, a kamoli rasplet. Unazad godinu i pol dana razgovaramo s jedinim mogućim partnerom - Gradom Zagrebom. U kolovozu prošle godine smo predali projekt na 70 stranica kako mi mislimo da bi to trebalo izgledati. To je stadion četvrte kategorije, za otprilike 28 do 30.000 mjesta. I sada čekamo da vidimo kakav model izgradnje, odnosno financiranja će odabrati Grad Zagreb. I koja će uloga Dinama biti - rekao je član uprave Dinama <strong>Krešimir Antolić.</strong></p><p>Procjenjuje se da bi cijeli projekt mogao bi biti gotov u tri godine, no pitanje je hoće li Modrić tada još igrati u reprezentaciji. Dinamo bi za vrijeme gradnje novog stadiona utakmice u Europi mogao igrati ili u Osijeku ili Rijeci, a u Zagrebu u Kranjčevićevoj ulici.</p><p>- Dostavljen nam je programski zadatak što se tiče samih potreba nogometnog kluba Dinama, i standardi Uefe, Fife i HNS-a, koje smo ugradili u program za provedbu javnog natječaja za odabir tog urbanističko-arhitektonskog rješenja samog stadiona i cijelog kompleksa. On je dovršen upravo ovih dana. Daljnja procedura je takva da gradonačelnik utvrdi ovaj program za natječaj i nakon toga se raspisuje natječaj koji traje kako provoditelj odredi. Sama procedura nije vezana uz lokalne izbore, sama procedura potpisivanja natječaja će vjerujem ići do kraja godine, i nakon toga se provodi javni natječaj za odabir samog provoditelja i nakon toga će se raspisati natječaj. Minimalni rok za provođenje natječaja je 60 dana, vjerujem da će s obzirom na kompleksnost biti i u 90 dana - dodao je Rovis napomenuvši da na ruku cijelom projektu ne ide pandemija, kao ni potres u Zagrebu.</p><p><strong>Marijan Kustić</strong>, izvršni direktor Hrvatskog nogometnog saveza, želi da se što prije krene u taj projekt te smatra da Dinamo sa svojim rezultatima zaslužuje bolji i kvalitetniji stadion.</p><p>- Ja se duboko nadam da će se to realizirati. Ovo što smo sad vidjeli izgleda jako lijepo i da će se ići u tom smjeru i to što prije. Mi apsolutno kao HNS potičemo izgradnju što bolje infrastrukture. Kad smo pričali o stadionu, više puta smo rekli da Grad Zagreb i Dinamo sa svojim rezultatima apsolutno zaslužuju bolji i kvalitetniji stadion. Kao i reprezentativci i navijači. Moramo imati bolje i kvalitetnije stadione, zalažemo se za to, ali zadržat ćemo se toga da reprezentacija igra na stadionima diljem Hrvatske. Maksimir jednostavno više nije adekvatan stadion. Apsolutno ćemo participirati i sudjelovati gdje god se gradi stadion. Gdje god Hrvatska igra, a to je sutra na Poljudu, to je nacionalni stadion. Od vlasnika svega toga, a to je Grad Zagreb, je da pokrene taj projekt i donese određene odluke koje su potrebne da se to pokrene. Apeliram da krenemo što prije s time.</p><p>Arhitekt <strong>Otto Barić </strong>također smatra da novi stadion treba biti na staroj lokaciji. Stadion tvrdi treba financirati Dinamo uz učešće od desetak milijuna eura, a ukupna cijena bila bi 50 milijuna eura. </p><p>- To je uvijek bilo zamišljeno kao jedan veliki sportski centar. Ima dovoljno terena s pravilnom namjenom i u korektnom vlasništvu koji omogućavaju da se tamo napravi pravi sportski centar, a centar tog sportskog centra bi bio stadion. Takav se stadion izgradi za otprilike 18 mjeseci, treba neka priprema, rekao bih da tri godine jedan kompletan ciklus. Financijski stadion za 35.000 mjesta do maksimalno 50 milijuna eura.</p><p>Procjenjuje se da je u razdoblju od 1997. do 2015. na renovaciju stadiona potrošeno oko 108 milijuna eura što je šokantan podatak kada bi prema posljednjim projekcijama izgradnja novog nacionalnog stadiona trebala stajati oko 50 milijuna eura. Drugim riječima, do sada su za taj novac mogla biti izgrađena dva stadiona.</p>