<p>Izvršni direktor HNS-a <strong>Marijan Kustić</strong> dotaknuo se hrvatske nogometne reprezentacije koja već neko vrijeme redovito mijenja stadione na kojima igra domaće utakmice, a za <a href="https://www.vecernji.hr/sport/ekskluzivno-doznajemo-gotovo-je-vatreni-vise-nece-igrati-na-maksimiru-1446272?fbclid=IwAR1oMljry5kaD15UUg2n3OsXtO8wWMc9dPy0O5H0xnYGfGweoat5n1_l45E" target="_blank">Večernji list</a> otkrio je kako smatra da Maksimir više nije adekvatan stadion za reprezentaciju.</p><p>Kustić je pričao i o izgradnji novog nacionalnog stadiona:</p><p>- Mi u HNS-u već dulje vrijeme tražimo da u suradnji sa svim ključnim dionicima, Gradom, državom i klubovima nađemo najbolje i, što je još važnije, dugoročno rješenje. Ono koje će biti najbolje za naš nogomet. Mislim da je krajnje vrijeme da na ovu priču stavimo točku i da se svi zajedno dogovorimo oko toga. Kada govorimo o reprezentaciji, treba imati na umu da je ovo golemi pogon koji uključuje i ostale reprezentacije svih uzrasta i da je prirodno da razmišljamo i o tome. Ključna stvar je da se Dinamo i Grad Zagreb napokon dogovore, da nađu kvalitetno rješenje kako bismo u Gradu Zagrebu napokon dobili dostojan stadion. U sklopu toga i mi možemo participirati na način da zadovoljimo svoje potrebe. Ali napominjem na potezu su Grad Zagreb i Dinamo - rekao je Kustić, a potom poručio kako naša reprezentacija pripada narodu te da je dobro što su svi krajevi Hrvatske mogli vidjeti naše 'nogometne virtuoze'. </p><p>Potom je i odgovorio na pitanje je li Hrvatska odigrala posljednju utakmicu u Maksimiru te poručio - Maksimir više nije adekvatan stadion!</p><p>– Spomenuo sam to u prethodnom odgovoru. Prošli smo više gradova u Hrvatskoj, igrali utakmice u Rijeci, Puli, Varaždinu, Osijeku, Splitu. Neupitno je to da se naši momci osjećaju dobro gdje god igrali, ali da vole igrati i u Zagrebu. Situacija s koronom rezultirala je time da se nije igralo pred gledateljima i onda je odluka bila da se ipak igra na Maksimiru. Moram napomenuti da igrači moraju imati najbolje uvjete. Gledatelji su ti koji nemaju taj potreban komfor. Nogomet ne smije i nije sam sebi svrha. Ono što ga čini velikim upravo su navijači i simpatizeri. Stoga nije dovoljno govoriti samo o kvalitetnom travnjaku već i o uvjetima za gledatelje koji su najvažniji dionik ove priče. Ne želimo uopće dovoditi u pitanje to da naša nacionalna vrsta, doprvak svijeta mora imati adekvatan stadion i u glavnom gradu. Maksimir to više nije. Kao što sam rekao, Grad Zagreb mora dati adekvatne odgovore spram Dinama i napokon naći rješenje i krenuti u akciju izgradnje novog stadiona, a najbolje bi bilo na mjestu gdje se sada nalazi maksimirski stadion. Neprimjereno je da glavni grad i tako uspješan klub kao što je GNK Dinamo imaju ovako derutan stadion. Puno zemalja i glavnih gradova koji nisu ni na ekonomskoj ni nogometnoj razini u usporedbi s nama imaju puno adekvatnije i bolje stadione nego Grad Zagreb - rekao je Kustić za <a href="https://www.vecernji.hr/sport/ekskluzivno-doznajemo-gotovo-je-vatreni-vise-nece-igrati-na-maksimiru-1446272?fbclid=IwAR1oMljry5kaD15UUg2n3OsXtO8wWMc9dPy0O5H0xnYGfGweoat5n1_l45E" target="_blank">Večernji list.</a></p>