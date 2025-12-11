Obavijesti

PALA NA TRENINGU

Novi teški pad na skijama! Olimpijska prvakinja prevezena helikopterom, Švicarci u panici

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jeff McIntosh

Drama u St. Moritzu: Michelle Gisin pala na treningu spusta, helikopterom prevezena u bolnicu! To je još jedan težak udarac za skijašku reprezentaciju Švicarske uoči ZOI-ja 2026.

Švicarska olimpijska prvakinja Michelle Gisin pretrpjela je težak pad tijekom treninga spusta u švicarskom St. Moritzu i prevezena je helikopterom nakon što joj je pružena liječnička pomoć na stazi. Ova 32-godišnja skijašica je osvojila alpsku kombinaciju na Zimskim olimpijskim igrama 2018. i 2022. godine.

Gisin je treća olimpijska prvakinja u švicarskoj ženskoj reprezentaciji koja je doživjela pad tijekom treninga. Lara Gut-Behrami i Corinne Suter također su pretrpjele slične nezgode posljednjih tjedana.

Foto: Jeff McIntosh

Švicarski skijaški savez još se nije oglasio o incidentu, a do Zimskih olimpijskih igara 2026. u Milanu u Cortini ostala su još dva mjeseca.

