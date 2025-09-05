Novi trener Rijeke iznenadio je fotkom iz djetinjstva: 'Rekli su mi da ću šepati do kraja života'

Víctor Sánchez del Amo (49) u srijedu je i službeno postao trener hrvatskog nogometnog prvaka Rijeke i poveo prvi trening s većinom igrača koji su prilično slabo startali u HNL uz ispadanje u kvalifikacijama Lige prvaka i Europske lige, ali su dohvatili Konferencijsku ligu i čeka ih još šest utakmica u Uefinu natjecanju.

Foto: HNK Rijeka

Bivši nogometaš Real Madrida, Racinga, Deportiva, Panathinaikosa i Elchea, nekadašnji španjolski reprezentativac dolazi nakon uspješne sezone s ljubljanskom Olimpijom, a Rijeka je objavila dio njegova motivacijskog govora u press centru na Rujevici uz prigodnu prezentaciju.

- Uvijek možemo napredovati, to je šampionski mentalitet. Ne samo pobijediti, nego pobjeđivati u nizu. To je mentalitet stalnog napretka, nema drugog načina. I vi se morate tomu predati. Prošlost u nogometu ne postoji. Hvala prošlosti, ali jedino je bitna sadašnjost. U svlačionici smo rekli: da biste iznova pobjeđivali, potrebna je vaša predanost - rekao je Sánchez i pokazao igračima i zaposlenicima fotografiju sebe u djetinjstvu s kompletnom nogom u gipsu:

- Ovo sam bio ja. Isto kao i vi kad ste bili djeca. Sanjao sam o tome da postanem nogometaš i san mi se ostvario, kao i vama. Ali vidite li ovu sliku? S dvije godine slomio sam nogu, u potpunosti. Doktori su mi rekli da ću šepati do kraja života. Na kraju sam postao profesionalni nogometaš. U nogometu ne postoji nemoguće.

Sánchez je istaknuo:

- Ja nemam problema s pogreškama. Imam samo jedan problem: kad igrač napravi grešku i kad kod njega vidim strah. Pokušavaj, pokušavaj i opet pokušavaj. Igrati u Rijeci na ovom je nivou dobro, ali mi trebamo više. Uvijek trebamo više. Da biste pobjeđivali iznova uvijek trebate dati više. Stavite to u glavu. Ovo je motor: naša obitelj i naša prestiž.

Debitirat će na domaćem terenu protiv Lokomotive 13. rujna, a četiri dana poslije, nakon zamjene domaćinstva, dočekati niželigaša Maksimir u Kupu na Rujevici.