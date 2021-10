Mislav Oršić propustio je u utorak trening reprezentacije, no nitko nije posumnjao da se radi o nečemu ozbiljnijem. Očito je bilo zbog predostrožnosti, pomislili su mnogi. No, nažalost, propustio je trening zbog bolnog gležnja, a dodatni pregledi pokazali su kako Dinamov as ipak neće biti na raspolaganju izborniku Zlatku Daliću za utakmice s Ciprom i Slovačkom.

Nije poznato je li Mislav ozljedu vukao iz kluba, no u ponedjeljak je normalno odradio trening s ostatkom momčadi. Nije poznata težina ozljede niti koliko će izostati.

Ozljede su ovaj ciklus baš poharale 'vatrene', a izborniku zadale velike glavobolje. Oršić se tako pridružio podužoj listi reprezentativaca na koje izbornik neće moći računati u listopadskim kvalifikacijama. Još ranije otpali su Josip Juranović, Dejan Lovren i Ivica Ivušić, probleme s ozljedama imali su Joško Gvardiol i Filip Uremović, a Domagoj Vida tek se nedavno vratio nakon ozljede pete.

Obrana najviše pati zbog ozljeda, a sada ćemo i na krilu ostati bez igrača koji igra u sve boljoj formi. Sjajnim igrama nametnuo se izborniku Daliću, zaradio poveću minutažu u reprezentaciji nakon Eura i došao je do te razine da je njegovo ime postalo nezaobilazno na Dalićevu popisu. U rujanskom ciklusu odigrao je sve tri utakmice, a protiv Slovačke startao je od prve minute.

Za Dinamo je odigrao 15 utakmica i zabio četiri gola u svim natjecanjima, a osobito je upečatljiv bio onaj u pobjedi protiv Slaven Belupa. Za 'vatrene' je debitirao prije tri godine, od tada je u 13 utakmica zabio jednom. I to na Euru protiv Španjolske.

Izbornik je tako uoči utakmice protiv Cipra ostao bez provjerene opcije na lijevom krilu. No, previše briga ne bi trebalo biti jer ima sasvim dovoljno izbora. Na raspolaganju mu je Ivan Perišić, ali i Josip Brekalo koji također preferira tu poziciju. Tu može zaigrati i Luka Ivanušec.

Podsjetimo, hrvatski nogometaši u četvrtak ujutro lete u Larnacu gdje ih u petak čeka susret kvalifikacija za SP protiv Cipra, a tri dana kasnije u Osijek dolaze Slovaci.