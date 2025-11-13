Novi 'vatreni' želi biti sportski psiholog i skuplja prometne kazne: 'A on mi uvijek smjesti'

Ivor Pandur (25) ovaj ponedjeljak prvi je put došao na okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmica protiv Farskih Otoka (četvrtak) i Crne Gore (ponedjeljak), i to kao jedan od rijetkih drugoligaških igrača. Od siječnja prošle godine je u Hull Cityju.

- Uvijek sam se htio testirati i probati nešto novo, od malena. Nekako bi mi brzo dosadilo kad bih bio na jednom mjestu. Uvijek sam htio na korak bolje. Nekad bi uspjelo, nekad nije - rekao je za Novu TV Pandur, koji je stasao u Rijeci i napustio je u rujnu 2020. otišavši u Hellas Veronu, a u ljeto 2022. u Fortunu Sittard u Nizozemsku.

'Napokon imam s kim popiti kavu'

Ključan čovjek za transfer u Englesku bila je turska nogometna legenda Burak Yilmaz.

- Kad sam došao, nisam branio od početka, prvih par utakmica. Ali trener je dobio otkaz, Burak je tu bio uloga igrača i trenera. Momentalno me stavio na gol i stao iza mene u svim tim trenucima. Jako je dobar s predsjednikom Hulla i do tog transfera je došlo upravo zbog njega.

Brani u jednoj od najzahtjevnijih liga svijeta, Championshipu, gdje ga vodi Sergej Jakirović.

- Postalo je ove godine kao ragbi, a ne više nogomet. Ne sviraju više ni faul i tako. Ali je gušt, imaš puno utakmica, svaka tri dana igraš, 46 gola. Na dobroj smo poziciji, došli su moji treneri tamo i baš guštam svaki dan. Napokon imam s kim popiti kavu svako jutro. Nevjerojatni ljudi, on i cijeli njegov stožer. Kao trener ima ogromnu kvalitetu. Čim su došli, dečki su ih prihvatili i slušaju njihove savjete, jako su opušteni.

Varaždin: Prijateljska utakmica U-21 reprezentacija, Hrvatska - Izrael | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U "vatrene" je uskočio umjesto Dominika Kotarskog koji se ozlijedio uoči ovog okupljanja. Kad je saznao da dolazi, nije mogao skriti oduševljenje.

- Nevjerojatan osjećaj ponosa i svega. Radio sam za ovaj trenutak cijeli život. Odricao se i prolazio sve stvari koje idu uz to. Jako sam ponosan zbog obitelji, zbog sebe, što sam tu gdje jesam. Dobar korak za naprijed.

Otkrio je i da se nakon karijere želi baviti sportskom psihologijom, da ga ta grana znanosti zanima, pa bi u nogometu mogao ostati u nekoj drugoj ulozi poput, primjerice, Luke Bjelice, Nenadova sina.

Pandur ima problema s parkiranjem

No jedna mu vještina nije strana, a to je parkiranje. Za golmane znaju reći da nisu uzalud ograničeni u 16 metara, a njemu je problem i kad mu je limeni ljubimac ograničen između linija za parking.

- Rekao mi je Stipe Radić (bivši suigrač, op.a.) da ste zaradili jedno 200 kazni u Nizozemskoj i da nikad u životu niste parkirali između dvije linije. Možemo skupa vidjeti dokaze za to. Što imate reći u svoju obranu - pitao ga je novinar Nove TV Stipe Antonijević.

- Apsolutno ništa. Ovo je čista lijenost i totalna razbibriga. Stipe je uvijek bio tu da mi nešto namjesti. Ovo mi je bila čestitka za rođendan, baš su mi ga uljepšali on i Kristijan Bistrović. Jedni od mojih najboljih prijatelja u nogometu, baš ih volim i ovim putem pozdravljam - zaključio je Ivor Pandur, koji će protiv Farana nakon više od pet godina opet istrčati na svojoj Rujevici.