Novinari tenisači stigli u Poreč na Svjetsko prvenstvo, na turnir došlo 50 igrača iz cijelog svijeta

Poreč je od 21. do 27. rujna domaćin Svjetskog prvenstva novinara tenisača. Na turnir je pristiglo oko 50-ak igrača iz Austrije, Italije, Mađarske, Srbije, Slovačke, Češke, Slovenije, Kazahstana, Hrvatske, Crne Gore, Poljske … Najbrojniji su novinari tenisači iz Italije, Srbije i Mađarske, dok se iz Hrvatske na popisu igrača našlo tek samo jedno ime.

Foto: privatna arhiva

Ovogodišnji turnir u organizaciji Međunarodnog udruženje novinara tenisača i organizatora Ing Petra Zemeka, koji sa svojom turističkom agencijom 101 CK Zemek iz Češke Republike već 30 godina zaredom u Poreč dovodi po 300-tinjak zaljubljenika u tenis, se igra na zemljanim terenima Tenis centra Albatros u turističkom naselju Zelena laguna pokraj Poreča.

Turnir novinara tenisača započeo je još krajem 70-ih godina na inicijativu talijanskih novinara, točnije 1978. godine kada je formirano Međunarodno udruženje novinara tenisača. Broj zemalja i sudionika novinara tenisača iz godine u godinu je rastao i prerastao u prestižan novinarski turnir. Turnir novinara tenisača u Hrvatskoj se je do sada igrao u Bolu na Braču, Tučepima, Dubrovniku i Velom Lošinju gdje se je turnir igrao čak tri puta. Prošle godine turnir novinara tenisača igrao se crnogorskom Herceg Novom.

Foto: privatna arhiva

- Veselio sam se da dobijem licencu turnira za novinare u Poreču. Pa gdje možete na okupu i sportskom druženju naći više desetaka vrsnih novinara iz Europe i svijeta. Hrvatska i Poreč su moja druga domovina i čast mi je organizacijom ovog turnira uz tenisku igru novinarima pristiglim iz više zemalja pričati i o ljepotama Hrvatske - kaže Čeh Peter Zemek kojem je želja da turnir već sljedeće godine bude sa znatno većim brojem novinara tenisača za što je nužna bolja komunikacija sa svim novinskim kućama i novinarskim asocijacijama u Europi i svijetu.

Crnogorska novinarka Olivera Doklestić iz Herceg Novog koji je lani bio domaćin turnira novinara tenisača kaže da se ozbiljnije institucionalizirati unutar svake države i svih novinskih saveza da se poveća brojnost učesnika.

Foto: privatna arhiva

- Ovo je nekad bila moćna teniska organizacija i moćan turnir na kojem je igralo tenis preko 150 novinara. Danas nas se okupi jedva 40-50. Dosta se sve svodi na individulna poznanstva, prijateljstva i druženja. Zasigurno bi trebalo ojačati organizacijski marketing po svim novinskim kućama diljem Europe i svijeta. U posljednjih deset godina ovaj turnir je najčešće igran u Hrvatskoj a najmanje igrača je bilo iz Hrvatske. Neke države i novinski savezi su ranije sufinancirali ovakva natjecanja i očito je da je taj „mamac“ izostao. Sada na porečki turnir je došla izuzetno organizirana ekipa iz Kazahstana - rekla je Olivera.

Novinar slovenskog Dnevnika Bojan Glavić kaže da je brojnost igrača posljednjih godina u krizi zbog krize novinasrtva i mladih novinara koji sve teže dobiju odmor za rekreaciju.

Foto: privatna arhiva

- Nekad je ovaj turnir bio na visokom nivou. Igrali smo npr. u Bonnu.Tamo je turnir vodio trener od Borisa Beckera. Spavali smo u dvorcu. I financijska kriza i u novinarstvu je dosta toga promijenila. Kako se pojavio internet sve nekako ide nizbrdo. Novinarstvo i novine gube kredibilitet. Danas svatko misli da je novinar onaj koji ima blok i nešto zapiše i napiše ili objavi na nekom manje poznatom portalu. Nekima kao da odgovara to stanje da je sve manje pravih novinaara koji vlasti koji znaju posao gledaju vlastodršcima pod prste. Da bi se ovaj turnir održao potrebna je jedna stalna destinacija koja odgovara većini. Poreč bi mogao biti dobra destinacija ovog turnira za budućnost. Potreban je neki novi impuls. Problem je komunikacija a i redakcije su u problemu da ljudima daju slobodno vrijeme za tenis. Sport je zdrav za stresni život novinara, ako je to tenis uz more to je dobitna kombinacija. Novinari moraju biti znatiželjni i imati žicu da nešto napištu što je dodantni motiv i organizatorima ovakvih turnira novinara pogotovo sada kada se šuška o nekom sveopćem ratu da se ljudi sa trazličiitih strana svijeta susreću i druže, da grade mostove prijateljstva i novinarse pozitivne suradnje a ne samo širiti neku paniku što nekim lobijima odgovara - priča novinar iz Ljubljane Glavić.

Zanimljivo je da najstariji igrač 83-godišnji Esposito Paquale iz Italije.