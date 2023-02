Novo čudo velebnog Šveđanina: Duplantis srušio svjetski rekord

Švedska atletska zvijezda Armand Duplantis postavio je novi svjetski rekord s preskočenih 6,22 metara na dvoranskom natjecanju u skoku s motkom u francuskom Clermont-Ferrandu.

Foto: TT NEWS AGENCY

Time je za jedan centimetar popravio svoju najbolju ocjenu s prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva na otvorenom u američkom Eugeneu.

Olimpijski pobjednik iz Tokija Duplantis preskočio je 22 metra u trećem pokušaju na All-Star mitingu u Clermont-Ferrandu, koji organizira tamošnja zvijezda skoka s motkom Renaud Lavillenie, i impresionirao 4000 gledatelja u dvorani.

VIDEO SKOKA POGLEDAJTE OVDJE

Dvadesettrogodišnji Duplantis opisao je osjećaj postavljanja novog, šestog svjetskog rekorda kao "izvantjelesno iskustvo".

- Kada imate ovakve trenutke, kada je energija na tako visokoj razini i kada poletite prema letvici, kao da lebdite. Nekako mi se čini da moje tijelo nije ni sletjelo na strunjaču nakon tog skoka - objasnio je 23-godišnji Šveđanin.

- Malo mi se sve to čini previše. Stvarno mislim da je to zbog Renauda, ​​jer on mi puno znači. Od prvih atletskih koraka bio je moj najveći idol - rekao je Duplantis o svom suparniku i nekada najboljem skakač s motkom.

Rekord je postavio šesti put, popravljajući ga svaki put za centimetar. Prvi put je to uspio u poljskom Torunu prije gotovo točno tri godine sa 6,17 metara. Prije toga rekord je šest godina držao Lavillenie sa 6,16 metara.

