Novo istraživanje razotkrilo problem HNL-a! Treneri u Hrvatskoj traju samo 10 mjeseci

Međunarodni centar za sportske studije, poznatiji kao CIES, objavio je rezultate istraživanja u kojemu su analizirali 55 najboljih liga na svijetu i njihov odnos prema trenerima, a Hrvatska je jako nisko na tom popisu.

Prema njihovim podacima, čak 80 posto hrvatskih klubova promijenilo je trenera u posljednjih godinu dana (osim Varaždina i Gorice). Time je hrvatska nogometna liga na 11. mjestu od 55. Najgore stanje je na Cipru, gdje je čak 14 klubova promijenilo trenera u posljednjih godinu dana. Treneri se u HNL-u u prosjeku u jednom klubu 'zadrže' 10 mjeseci što hrvatsku ligu stavlja na 17. mjesto prema CIES-u.

Najbolji prosjek imaju treneri u Norveškoj, točnije u ligi Eliteserien. Tamo je samo 18,8 posto klubova u posljednjih 12 mjeseci promijenilo trenera, a prosječno treneri u klubu rade 31,5 mjeseci.

Naime, HNL treneri među najmlađima su na svijetu. S prosječnom dobi od 44,7 godina, mlađe trenere ima samo u Švedskoj (43,5) i Austriji (44,6) zemlji koja također ima i najveći postotak trenera mlađih od 40 godina - čak 41,7 posto trenera u ligi ima manje od 40 godina.