Novo pojačanje Rijeke, stigao Peruanac: 'Motiv je ogroman'

Rijeka je doznala da će u Konferencijskoj ligi igrati protiv ciparske Omonije, a onda je predstavila i novo pojačanje. Na Rujevicu je stigao peruanski reprezentativac, Alfonso Daniel Barco del Solar (24), koji igra na poziciji zadnjeg veznog. U hrvatskog prvaka stigao je kao slobodan igrač, a zadnji klub bio mu je ekvadorski Emelec.

Peruanac je karijeru započeo u gradskim klubovima, Sporting Cristalu i Universidad San Martinu, a u Peruu igrao je još za Cesar Vallejo i Universitario. Nakon toga otišao je u Urugvaj gdje je s Defesor Sportingom osvojio Urugvajski kup, a zatim je otišao u Emelec. U seniorskoj karijeri odigrao je ukupno 165 utakmica, zabio pet golova i dodao tri asistencije. Za Peru je debitirao u prosincu 2025. godine u prijateljskoj utakmici protiv Bolivije. Alfonso je prvi Peruanac u dresu Rijeke.

- Još kao dječak pratio sam hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Puno je sjajnih igrača igralo i još uvijek igra za Hrvatsku. O Rijeci znam zbog naslova prvaka prošle sezone i motiviran sam što ću biti dio te momčadi. Kramarić? Prepoznao sam ga. Znam da su sjajni igrači poput njega igrali ovdje, da su očekivanja velika i naporno ću raditi kako bih ih ispunio - rekao je Peruanac.

Alfonso je treće pojačanje Rijeke u zimskom mercatu. Prije njega stiglu su Gruzijac Tornike Morčiladze, te mladi hrvatski reprezentativac, Teo Barišić, koji je stigao iz Lyona. Rijeka nije imala sjajan početak sezone, ali je uhvatila ritam i u HNL-u i u Europi. Trenutačno je na petoj poziciji u ligi, a protiv Omonije će se boriti za prolazak dalje u Konferencijskoj ligi.