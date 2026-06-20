Novo pravilo na SP-u! Napadač Paragvaja prekrio usta, dobacio protivniku i dobio isključenje...

Paragvaj je u dramatičnoj utakmici drugog kola Svjetskog prvenstva svladao Tursku 1-0 i tako izbacio favorizirane Turke s turnira, no rezultat je ostao u sjeni povijesnog trenutka. Veznjak Paragvaja i zvijezda MLS-a Miguel Almirón postao je prvi igrač u povijesti svjetskih prvenstava koji je isključen prema novom pravilu koje brani prekrivanje usta tijekom verbalnih sukoba s protivnikom. Njegova momčad morala je igrati s igračem manje cijelo drugo poluvrijeme, no uspjela je sačuvati rano stečeno vodstvo i zadržati izglede za prolazak skupine.

Igrala se sudačka nadoknada prvog poluvremena na stadionu Levi's u Santa Clari kada je došlo do gužve na terenu nakon jednog prekršaja. U naguravanju s turskim igračem Mertom Muldarom, Almirón je podigao ruku i prekrio usta dok mu je nešto dobacivao. Turski igrači odmah su burno reagirali i signalizirali sucu Ivanu Bartonu iz Salvadora što se dogodilo.

Miguel Almiron is handed a straight red for covering his mouth, the first adoption of the new rule at this World Cup.



Paraguay are down to 10 for the rest of this match against Turkiye. pic.twitter.com/2o8x41Y1n7 — ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2026

Nakon dužeg prepiranja i konzultacije s VAR sobom te pregleda snimke, salvadorski sudac nije imao dvojbe te je Almirónu pokazao izravni crveni karton. Bio je to šok za paragvajsku klupu, ali i jasan pokazatelj da Fifa i Ifab misle ozbiljno s novim pravilima uvedenim uoči ovog turnira.

Pravilo uvedeno za borbu protiv uvreda

Ovo kontroverzno, ali važno pravilo uvedeno je kako bi se spriječilo skrivanje uvredljivih, rasističkih ili bilo kakvih drugih diskriminirajućih komentara od kamera i čitača s usana. Prema odluci Međunarodnog odbora nogometnih saveza (Ifab), svaki igrač koji prekrije usta rukom, dresom ili na bilo koji drugi način tijekom konfrontacije s protivnikom ili sucem riskira izravno isključenje.

Foto: DARREN YAMASHITA

Ključno je da se pravilo primjenjuje isključivo u konfliktnim situacijama, dok je u prijateljskom razgovoru takvo ponašanje i dalje dopušteno. Poticaj za ovu promjenu bio je incident iz Lige prvaka kada je igrač Benfice Gianluca Prestianni navodno na rasnoj osnovi vrijeđao Viníciusa Júniora iz Real Madrida, skrivajući pritom usta.

Unatoč igranju s desetoricom igrača više od 45 minuta, Paragvaj je pokazao nevjerojatnu borbenost i uspio obraniti vodstvo. Pobjednički gol zabio je Matías Galarza već nakon 65 sekundi igre, snažnim i preciznim udarcem s ruba šesnaesterca. Utakmica je od prve minute bila izuzetno otvorena i kaotična, pravi "fajterski" okršaj pun naboja.

Paragvaj se svjesno povukao, prepustio posjed i prijetio iz munjevitih kontranapada preko Julija Encisa. S druge strane, Turska, koju su mnogi vidjeli kao "tamnog konja" prvenstva, doživjela je potpunu katastrofu. Imali su nevjerojatna 32 udarca prema golu, no njihova je realizacija bila očajna. Ukupno su na turniru u dvije utakmice uputili čak 62 udarca bez postignutog gola.

Foto: Eloisa Lopez

Mert Muldur je pogodio stativu, Kenan Yildiz je iz izgledne prilike pucao u vanjski dio mreže, a u samoj završnici paragvajski golman Gill čudesno je obranio udarac Uzuna, da bi potom Gul promašio prazan gol iz odbijanca. Posljednju priliku u sudačkoj nadoknadi propustio je Demiral, čiji je udarac glavom otišao tik uz vratnicu. Ovim porazom Turska je nakon samo dva kola eliminirana, dok je Paragvaj ostao u igri za prolazak u osminu finala iz skupine D, koju je osigurao SAD.