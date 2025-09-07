Nogometaš Josip Stanišić postao otac djevojčice! Unatoč obiteljskim obvezama, vraća se u reprezentaciju i mogao bi zamijeniti Bornu Sosu na lijevom beku, neprirodnoj poziciji
Novo veselje u vatrenoj obitelji: Stanišić je dobio drugo dijete, odmah se priključuje momčadi
Za razliku od mnogih hrvatskih nogometaša, Josip Stanišić (25) drži obiteljsku intimu daleko od očiju javnosti koja ne zna tko mu je partnerica, ali se povremeno probije pokoja informacija o njegovu privatnom životu. Pa je tako NK Oriolik iz Oriovca, odakle Bayernov nogometaš vuče porijeklo, u siječnju 2024. objavio kako je dobio sina, a ovih dana je stigla još jedna lijepa vijest.
Stanišiću se rodilo drugo dijete, u pitanju je kćer, piše Večernji list koji dodaje kako će se Josip odmah priključiti reprezentaciji koja se u Zagrebu priprema za utakmicu protiv Crne Gore (ponedjeljak, 20.45) i kako bi mogao upasti u prvi sastav, i to na lijevi bok, umjesto Borne Sose koji je pobrao kritike zbog skromnijeg nastupa u minimalnoj pobjedi na Farskim Otocima.
Zlatko Dalić u ponedjeljak je, prilikom okupljanja nacionalne selekcije, na presici u Hiltonu otkrio kako je Stanišić dobio nekoliko dana slobodno jer očekuje rođenje djeteta i kako je, za razliku od svadbe sestre Luke Sučića, to događaj koji se ne može planirati. Iz istih je razloga prošle jeseni reprezentativnih obveza oslobodio Matea Kovačića.
Izbornik će o planovima za sastav i utakmicu podrobnije izvijestiti u 17.15, kad su iz HNS-a zakazali konferenciju za medije na kojoj će biti i kapetan Luka Modrić uoči vjerojatno posljednje natjecateljske utakmice na Maksimiru. Zadnji je trening Hrvatske u 18 sati na stadionu Dinama, a crnogorski izbornik Robert Prosinečki razmišljanja će otkriti od 18.45. Sve pratimo s lica mjesta na portalu 24sata.
