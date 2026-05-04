ČETVRTFINALE DOIGRAVANJA

Novo Vrijeme izbacilo Futsal Dinamo iz playoffa za prvaka!

Piše Petar Božičević,
Novo Vrijeme iz Makarske pobijedilo je Futsal Dinamo 6-3 u gostima i prošlo u polufinale doigravanja za hrvatskog prvaka u futsalu! Uoči ove utakmice rezultat je u seriji bio 1-1, a ovom je pobjedom momčad iz Makarske izborila prolazak.

Poveo je Futsal Dinamo u petoj minuti golom Mitrovića, ali odmah je izjednačio Korolyshyn. Samo dvije minute kasnije zabio je Lima za 1-2, a potom autogol zabija Piplica u 18. minuti za 1-3. 

Treća utakmica četvrtfinala doigravanja SuperSport Hrvatske malonogometne lige, Futsal Dinamo - MNK Novo Vrijeme | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ipak, domaćin se vratio u utakmicu golom Zonjića u 29. minuti, a u 34. je pogodio Korolyshyn za 2-4. Novak je smanjio rezultat u 37., ali do kraja su Jelavić (39') i Lima (40') otklonili sva pitanja oko pobjednika ove serije. 

Futsal Dinamo je završio četvrti u ligaškom dijelu natjecanja s 34 boda, a Novo Vrijeme peto s čak devet bodova manje, tako da je ovaj ishod svojevrsno iznenađenje. 

