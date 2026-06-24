Novozelanđanin prije bacanja kugle na Fontanama: Po zlato, pa poslije na odličnu janjetinu

Na startnoj listi 12. Memorijala Ivana Ivančića će u četvrtak na Fontanama biti čak sedmorica atletičara koja su tijekom karijere bacala kuglu preko 22 metra, a jedno od najzvučnijih imena u tom društvu svakako je Tom Walsh.

Trinaesti put najbolji svjetski bacači kugle natjecat će se izvan stadiona u sklopu Boris Hanžeković memorijala, a dvanaesti put njihovo će nadmetanje nositi ime Memorijal Ivana Ivančića, u čast velikom hrvatskom atletskom treneru čije ime bacanje kugle na Fontanama nosi od 2015. godine.

Novozelanđanin Walsh je 2017. u Londonu postao svjetski prvak, ima i dvije olimpijske bronce, dok je u dvorani čak četiri puta bio na svjetskom tronu, uključujući i ovu zimu. Više je puta naglasio kako mu je Zagreb najdraži europski miting, a koliko se dobro osjeća u glavnom hrvatskom gradu potvrdio je s čak pet pobjeda.

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- Ovo je posebno mjesto za mene, tu sam ostvario prvi veći međunarodni uspjeh. Navijači su ovdje uvijek sjajni, podržavaju sve bacače i osjećam se jako ugodno ovdje. Zagreb je moj europski dom - rekao je Walsh na današnjoj konferenciji za novinare.

Novozelanđanin, inače, pokraj Fontana ima samo jednu pobjedu manje od Ryana Crousera. Tijekom zime je u Torunu, kako smo i spomenuli, osvojio naslov svjetskog dvoranskog prvaka, a u sezoni na otvorenom mu je najbolji rezultat 21,49 m. Walsh će ove godine uz sebe imati i mlađeg kolegu iz reprezentacije Nicka Palmera.

- Odlično je vidjeti još jednog Novozelanđanina ovdje, pomoći ću mu malo uputiti ga u pravom smjeru. Kako na natjecanju, tako i poslije na janjetini - uz smijeh je zaključio Walsh.

Amerikanac Roger Steen polako je gradio svoj put prema vrhu, da bi u posljednje dvije godine završavao na postolju na svjetskim dvoranskim prvenstvima - lani je osvojio srebro u Nanjingu, a zimus broncu u Torunu. Posljednjih je godina redoviti gost Zagreba, ali još uvijek čeka prvi plasman među najbolju trojicu.

Zagreb: Prvog dana Hanžekovi?evog memorijala kuglaši se natjecali kod fontana | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Osim Walsha i Steena, pobjedu će na Memorijalu Ivana Ivančića loviti i aktualni europski prvak Leonardo Fabbri, svjetski doprvak Uziel Muñoz, brončani s Olimpijskih igara u Parizu Rajindra Campbell, trećeplasirani sa SP-a 2022. godine Josh Awotunde...

Ukupno su na startnoj listi čak sedmorica atletičara koja su tijekom karijere bacala preko 22 metra. Ne čudi stoga da i Natko Bošnjak, direktor Boris Hanžeković memorijala, očekuje novo sjajno natjecanje pokraj Fontana.