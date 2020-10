'Nula' glavnih favorita skupine, Vatreni se mogu priključiti vrhu!

Vatreni su odradili susrete s Francuskom i Portugalom u gostima što znači da nogometne velesile u uzvratima stižu u Hrvatsku. Do kraja je još tri kola i svašta se tu može dogoditi

<p>Nogometaši <strong>Francuske </strong>i <strong>Portugala </strong>odigrali su u Parizu bez golova 0-0 u 3. kolu elitne skupine <strong>Lige</strong> <strong>nacija</strong>. Utakmica glavnih favorita za prvo mjesto skupine 3 uslijedila je nakon velike pobjede <a href="https://www.24sata.hr/sport/uzivo-sve-je-spremno-za-okrsaj-sa-svedanima-uskoro-sastavi-721425" target="_blank"><strong>Hrvatske protiv Švedske</strong>.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pogba trenira na krovu</strong></p><p>Sudar svjetskog i europskog prvaka nije ponudio spektakl, pogotovu u vrlo opreznom prvom dijelu. Najbolju šansu na utakmici imao je u 47. minuti <strong>Mbappe</strong>, ali je njegov udarac iz blizine obranio golman Rui Patricio, da bi Portugal u završnici imao nekoliko opasnih šuteva prema Llorisu.</p><p>To znači da bi Hrvatska eventualnom pobjedom protiv Francuske u srijedu ugrabila nova tri boda čime bi se približila vrhu i tu bi se već dalo razmišljati i o mogućem osvajanju skupine. Šanse za to su male, no one i dalje postoje. Jer Vatreni su odradili susrete s Francuskom i Portugalom u gostima što znači da nogometne velesile u uzvratima stižu u Hrvatsku. Do kraja je još tri kola i svašta se tu može dogoditi.</p><p>Portugal i Francuska vode sa po 7 bodova, Hrvatska ima tri, a Švedska je bez bodova.</p><h3>Raspored skupine 3 Lige nacija do kraja:</h3><p><u><strong>14.10. - Srijeda</strong></u></p><p><u><strong>14.11. - Subota</strong></u></p><p><u><strong>17.11. - Utorak</strong></u></p>