'Salah je Nunezu dao penal i tako otvorio Pandorinu kutiju'

Snimke udaraca s zagrijavanja, teški promašaji, izjave Rui Coste o prevari, sve je to pratilo Darwina Nuneza (23) po dolasku u Liverpool, a portugalski je napadač onda ušao s klupe na susretu protiv RB Leipziga i zabio četiri gola u 5-0 pobjedi te tako 'začepio' usta kritičarima.

Pucao je i penal nakon što su Nijemci napravili prekršaj na Luisu Diazu i zabio pa je pitanje hoće li možda on biti izvođač ako Salaha ne bude na terenu. Kapetansku je traku nosio Virgil van Dijk kad nije bilo Jordana Hendersona, a veliki je ovo poticaj za Portugalčevo samopouzdanje.

- Mo Salah je prepustio penal Darwinu i otvorio Pandorinu kutiju. Bila je to savršena noć za njega. Uvijek mislimo da nogometaš neće osjećati pritisak ili što već. Oni su svi ljudska bića to je sve normalno, a ova generacija igrača čita komentare na društvenim mrežama što i nije pametno, ali to rade - objasnio je nakon susreta Jurgen Klopp.

Slijedi mu još jedna prijateljska utakmica sa Salzburgom, a prije sezone ih 30. srpnja čeka Community Shield protiv Manchester Cityja.

- On je drugačiji napadač što imamo, ali stvarno je dobar.

