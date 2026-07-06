O, ANA Tragičara Brazila tješi fatalna nutricionistica: 'Sin će nam možda igrati za Englesku'

Ana Lidia Martins (29) nije samo supruga Brune Guimaraesa (28): nutricionistica i influencerica vodi glamurozan obiteljski život u Newcastleu, a njihova priča mami poglede
U svijetu nogometa, gdje su reflektori najčešće usmjereni na zvijezde terena, njihovi partneri često ostaju u sjeni. Ipak, Ana Lidia Martins, supruga brazilskog veznjaka i kapetana Newcastle Uniteda, Brune Guimaraesa (28), priča je za sebe.
| Foto: Instagram
U svijetu nogometa, gdje su reflektori najčešće usmjereni na zvijezde terena, njihovi partneri često ostaju u sjeni. Ipak, Ana Lidia Martins, supruga brazilskog veznjaka i kapetana Newcastle Uniteda, Brune Guimaraesa (28), priča je za sebe. |
Foto: Instagram
U svijetu nogometa, gdje su reflektori najčešće usmjereni na zvijezde terena, njihovi partneri često ostaju u sjeni. Ipak, Ana Lidia Martins, supruga brazilskog veznjaka i kapetana Newcastle Uniteda, Brune Guimaraesa (28), priča je za sebe.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njen je suprug postao tragičar nacije na Svjetskom prvenstvu jer je promašio penal u ranoj fazi utakmice protiv Norveške, nakon čega su Europljani pobjedom 2-1 odjurili u četvrtfinale. Ona nije samo "žena nogometaša", već uspješna nutricionistica i influencerica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ana Lidia Martins rođena je 16. svibnja 1997. godine u Brazilu. Prije nego što je njezin život postao predmetom medijskog interesa, gradila je vlastiti profesionalni put. S velikim ambicijama i snažnom radnom etikom, stekla je kvalifikaciju nutricionistice, a znanje je nadopunila i tečajevima za osobnog trenera.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina stručnost u području prehrane i fitnessa nije samo temelj njezine karijere, već se savršeno isprepliće sa životom profesionalnog sportaša kakav je njezin suprug. Znanje često dijeli na društvenim mrežama, gdje je prati velik broj ljudi, objavljujući savjete o zdravom načinu života, ali i dijeleći intimne trenutke iz obiteljskog života.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par se upoznao 2020. godine, a njihova veza brzo je postala ozbiljna. Ana Lidia pratila je Brunu tijekom njegove karijere u francuskom Lyonu, prije nego što su se početkom 2022. zajedno preselili u Newcastle, kada je on potpisao za engleski klub. Njihova ljubav okrunjena je u lipnju 2023. godine spektakularnim vjenčanjem u njihovom rodnom Riju de Janeiru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ceremonija za 300 uzvanika održana je na jednom od najprepoznatljivijih mjesta na svijetu, podno kipa Krista Otkupitelja, što je njihovom vjenčanju dalo poseban, gotovo filmski pečat.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Rio je najbolji grad na svijetu. Moja supruga je isplanirala veći dio vjenčanja, ali i ja sam pomogao. Glazba će uglavnom biti brazilska - otkrio je Bruno uoči velikog dana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kum mu je bio suigrač i veliki prijatelj Joelinton, koji mu je, kako sam kaže, poput brata. Upravo je Joelinton bio ključna osoba u Bruninoj prilagodbi na život u Engleskoj, prevodeći mu sve na početku i upoznavajući ga s lokalnom brazilskom zajednicom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prijateljstvo dvojice nogometaša prelilo se i na njihove obitelji; Ana Lidia i Joelintonova supruga Thays Gondim postale su bliske prijateljice, što je dodatno učvrstilo osjećaj doma daleko od Brazila.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Obitelj Guimaraes brzo se prilagodila životu na sjeveru Engleske. Bruno je postao apsolutni heroj navijača, a njegova skromnost i pristupačnost osvojile su srca lokalne zajednice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Taj osjećaj pripadnosti prenosi se i na njihovu djecu. Par ima dva sina, Mattea, rođenog u listopadu 2022., i mlađeg Pietra, koji je na svijet stigao u ožujku 2024. Budući da je Matteo rođen u Newcastleu, Bruno ga od milja zove pravim "Geordiejem" te čak ostavlja otvorenom mogućnost da jednog dana zaigra za englesku reprezentaciju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- To će biti njegov izbor. Mislim da će voljeti ovaj grad i ljude koji ovdje žive, supruga i ja ćemo tu odluku prepustiti njemu - izjavio je nogometaš.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Da se obitelj u potpunosti skrasila, potvrdila je i sama Ana Lidia. U objavi na Instagramu sa stadiona, na kojoj pozira s Thays Gondim, napisala je: "Feels like home" ("Osjećaj kao kod kuće").
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Bruno je ispod fotografije komentirao: "Moja obitelj. Volim vas puno." Ova javna razmjena nježnosti samo je potvrdila ono što navijači već dugo osjećaju - Bruno je sretan u Newcastleu i ne planira odlazak unatoč interesu europskih velikana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako njihov odnos djeluje idilično, Bruno je nedavno pokazao da se, kao i svaki suprug, voli našaliti na račun svoje žene, ponekad i na rubu. Na svom je Instagramu objavio fotografiju Ane Lidije za stolom uz opis na portugalskom: "Moj dnevni stres je ujedno i rješenje za moj stres, haha. Kako te mogu toliko voljeti."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je poruka očito bila šala, popraćena nasmijanim emojijima, mnogi su komentirali kako je "hrabro letio blizu sunca". Čini se da je Ana Lidia šalu dobro prihvatila, jer je par nedugo nakon toga viđen kako uživa u obiteljskom odmoru u Brazilu sa sinovima, potvrđujući da je njihov odnos izgrađen na ljubavi i humoru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No sad će se morati nositi i s drugom stranom slave nakon promašaja koji je "cariocama" oduzeo san o svjetskom naslovu. Čekaju ga od 2002. i morat će barem do 2030. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram