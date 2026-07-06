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FOTO: GOSPOĐA GUIMARAES

O, ANA Tragičara Brazila tješi fatalna nutricionistica: 'Sin će nam možda igrati za Englesku'

Ana Lidia Martins (29) nije samo supruga Brune Guimaraesa (28): nutricionistica i influencerica vodi glamurozan obiteljski život u Newcastleu, a njihova priča mami poglede
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O, ANA Tragičara Brazila tješi fatalna nutricionistica: 'Sin će nam možda igrati za Englesku'
U svijetu nogometa, gdje su reflektori najčešće usmjereni na zvijezde terena, njihovi partneri često ostaju u sjeni. Ipak, Ana Lidia Martins, supruga brazilskog veznjaka i kapetana Newcastle Uniteda, Brune Guimaraesa (28), priča je za sebe. | Foto: Instagram
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U svijetu nogometa, gdje su reflektori najčešće usmjereni na zvijezde terena, njihovi partneri često ostaju u sjeni. Ipak, Ana Lidia Martins, supruga brazilskog veznjaka i kapetana Newcastle Uniteda, Brune Guimaraesa (28), priča je za sebe. | Foto: Instagram
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