O, ANA Tragičara Brazila tješi fatalna nutricionistica: 'Sin će nam možda igrati za Englesku'

Iako njihov odnos djeluje idilično, Bruno je nedavno pokazao da se, kao i svaki suprug, voli našaliti na račun svoje žene, ponekad i na rubu. Na svom je Instagramu objavio fotografiju Ane Lidije za stolom uz opis na portugalskom: "Moj dnevni stres je ujedno i rješenje za moj stres, haha. Kako te mogu toliko voljeti." | Foto: Instagram