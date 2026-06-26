O. Bjelokosti - Curacao 2-0: Kraj za debitanta koji je časno ispao

Nogometaši Obale Bjelokosti rutinski su obavili posao u ogledu trećeg kola skupine E Svjetskog prvenstva, u Philadelphiji su svladali Curacao s 2-0 (1-0). Najbolji igrač utakmice bio je Nicolas Pepe, strijelac oba pogotka, u sedmoj i 64. minuti. Obala Bjelokosti je potvrdila svoje drugo mjesto na ljestvici, dok je debitant na svjetskim prvenstvima Curacao završio kao posljednji, ali uz jedan osvojeni bod u dvoboju protiv Ekvadora.

Prvi udarac na susretu imao je Curacao, ali je u drugoj minuti Chong naciljao točno suparničkog golmana Fofanu. Pet minuta kasnije na drugoj strani je precizniji bio Pepe. Nije dobro reagirala obrana Curacaa, a na asistenciju Yana Diomandea lagan je završetak akcije imao Pepe koji je pogodio za 1-0.

Već u 10. minuti moglo je biti 2-0 za Bjelokošćane, ali je Diallo pogodio pored vratnice. Četiri minute poslije zaprijetio je i Curacao. Udarac je oprobao Gaari, ali je pucao pored okvira vrata.

Foto: Pilar Olivares

Nakon trominutne stanke za osvježenje na travnjaku su bolje izgledali nogometaši Curacaa. Lijepo su kombinirali, pokušavali su na ozbiljniji način doći pred suparnička vrata, ali je nedostajalo konkretnosti. U 40. minuti za dalekometni se žestoki udarac odlučio igrač Curacaa Chong, ali nije bilo posve precizan.

U nastavku se također igralo prilično ravnopravno. Obala Bjelokosti je izgledala na terenu zadovoljno s minimalnim vodstvom te nije jurišala po drugi pogodak. Curacao se trudio, uglavnom je prijetio udarcima iz daljine, ali izjednačenje se nije naziralo.

Foto: JAMES LANG

U 55. minuti je dalekometni pokušaj imao igrač Curacaa Floranus, ali je i to prohujalo pored vrata. Odluka o pobjedniku dogodila se u 64. minuti kada je drugi pogodak na susretu dao Pepe. Odlično ga je u prostor proigrao Sangare, a Pepa je lijevom nogom naciljao mrežu i povećao prednost na 2-0.

Do kraja dvoboja je mogla Obala Bjelokosti i uvjerljivije slaviti, ali je propustila neke odlične šanse. U 87. minuti je Obispo pucao pored vrata, dok je u 89. Wahi na pladnju imao pogodak za 3-0. Izašao je sam pred suparničkog golmana Rooma, ali je i pucao ravno u njega te je završilo uz 2-0 Bjelokošćana.