CURACAO - O. BJELOKOSTI 0-2, EKVADOR - NJEMAČKA 2-1: Ovaj rezultat vodi Ekvador u drugu fazu natjecanja kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, što ne ide u prilog Hrvatskoj ako izgubi
O. Bjelokosti - Curacao 2-0: Kraj za debitanta koji je časno ispao
Nogometaši Obale Bjelokosti rutinski su obavili posao u ogledu trećeg kola skupine E Svjetskog prvenstva, u Philadelphiji su svladali Curacao s 2-0 (1-0). Najbolji igrač utakmice bio je Nicolas Pepe, strijelac oba pogotka, u sedmoj i 64. minuti. Obala Bjelokosti je potvrdila svoje drugo mjesto na ljestvici, dok je debitant na svjetskim prvenstvima Curacao završio kao posljednji, ali uz jedan osvojeni bod u dvoboju protiv Ekvadora.
Prvi udarac na susretu imao je Curacao, ali je u drugoj minuti Chong naciljao točno suparničkog golmana Fofanu. Pet minuta kasnije na drugoj strani je precizniji bio Pepe. Nije dobro reagirala obrana Curacaa, a na asistenciju Yana Diomandea lagan je završetak akcije imao Pepe koji je pogodio za 1-0.
Već u 10. minuti moglo je biti 2-0 za Bjelokošćane, ali je Diallo pogodio pored vratnice. Četiri minute poslije zaprijetio je i Curacao. Udarac je oprobao Gaari, ali je pucao pored okvira vrata.
Nakon trominutne stanke za osvježenje na travnjaku su bolje izgledali nogometaši Curacaa. Lijepo su kombinirali, pokušavali su na ozbiljniji način doći pred suparnička vrata, ali je nedostajalo konkretnosti. U 40. minuti za dalekometni se žestoki udarac odlučio igrač Curacaa Chong, ali nije bilo posve precizan.
U nastavku se također igralo prilično ravnopravno. Obala Bjelokosti je izgledala na terenu zadovoljno s minimalnim vodstvom te nije jurišala po drugi pogodak. Curacao se trudio, uglavnom je prijetio udarcima iz daljine, ali izjednačenje se nije naziralo.
U 55. minuti je dalekometni pokušaj imao igrač Curacaa Floranus, ali je i to prohujalo pored vrata. Odluka o pobjedniku dogodila se u 64. minuti kada je drugi pogodak na susretu dao Pepe. Odlično ga je u prostor proigrao Sangare, a Pepa je lijevom nogom naciljao mrežu i povećao prednost na 2-0.
Do kraja dvoboja je mogla Obala Bjelokosti i uvjerljivije slaviti, ali je propustila neke odlične šanse. U 87. minuti je Obispo pucao pored vrata, dok je u 89. Wahi na pladnju imao pogodak za 3-0. Izašao je sam pred suparničkog golmana Rooma, ali je i pucao ravno u njega te je završilo uz 2-0 Bjelokošćana.
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