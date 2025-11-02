Oba Dinamova strijelca vadila se na umor: 'Prvo poluvrijeme bilo nam je najbolje ove sezone'

Nakon Dinamove pobjede protiv Rijeke 2-1 na Maksimiru, svoj osvrt na utakmicu za službene klupske kanale dali su strijelci Mounsef Bakrar i Arber Hoxha. Prvi gol zabio je Bakrar u 29. minuti susreta nakon asistencije Bennacera koji mu je dodao loptu preko cijele Rijekine obrane. Za pobjedu u 84. minuti precizan bio Amber Hoxha. Dinamo se nakon pobjede nalazi na prvom mjestu na tablici s 25 bodova, ali drugoplasirani Hajduk ima jedan broj bodova i utakmicu manje.

Pokretanje videa... 02:07 Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Odličan derbi i osvojena tri boda. Sretan sam što sam pridonio momčadi golom. Normalno je da nekad loše odigramo utakmicu, igramo svaka dva, tri dana pa sam siguran da navijači to razumiju. Dobro smo kontrolirali utakmicu, uspješno smo zabili dva gola. Igrali smo odlično prvo poluvrijeme, u drugom poluvremenu smo čekali reakciju Rijeke - rekao je Bakrar i komentirao gol:

- Odlično dodavanje od Ismaela, a golman je mislio da ću puknuti svom snagom. Sve u svemu, odličan gol. Nadam se da će navijači doći nas podržati protiv Celte i da ćemo osvojiti tri boda - rekao je.

Podsjetimo, Bakrar je u izjavi za MAXSport kazao kako su "u drugom poluvremenu možda bili malo umorni".

Strijelac spektakularnog gola koji je spasio "modre" Arber Hoxha također je spomenuo umor.

- Bila je ovo teška utakmica, prvo poluvrijeme nam je bilo najbolje ove sezone. Imali smo puno šansi da zabijemo gol, ali u drugom poluvremenu nismo dobro ušli u utakmicu zbog umora. Imali smo malo problema, ali smo na kraju pobijedili što je najvažnije - izjavio je Hoxha.

- To mi je jedan od najboljih golova u karijeri. Trebamo nastaviti ovako. Za pet dana nas čeka utakmica Europske lige protiv Celte koju trebamo pripremiti. - rekao je Hoxha.