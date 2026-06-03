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ODLUKA HNS-A

Obavljen ždrijeb: Evo koji prvak Treće NL mora u kvalifikacije za Drugu NL. Igraju se dva susreta

Piše 24sata,
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Obavljen ždrijeb: Evo koji prvak Treće NL mora u kvalifikacije za Drugu NL. Igraju se dva susreta
Split: Navijači na tribinama prate utakmicu Hrvatska - Mađarska na Poljudu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Lokomotiva iz Rijeke saznala je protivnika u kvalifikacijama za dopunu Druge NL. Odluku o dodatnim kvalifikacijama donio je Izvršni odbir HNS-a na sjednici

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Izvršni odbor HNS-a donio je odluku da će jednog od putnika u Drugu NL odlučiti dodatne kvalifikacije između riječke Lokomotive, doprvaka Treće NL Zapad, i jednog prvaka ostalih skupina Treće NL (Jug, Sjever, Centar, Istok). Ti klubovi bili su Zagora Unešić, Slavonija Požega, Inker Zaprešić i Koprivnica, a u srijedu je održan ždrijeb tko će ići u dodatne kvalifikacije.

Podsjetimo, ovo se događa zbog proširenja Prve NL tako da iz Druge NL "gore" idu četiri kluba. Odlukom na sjednici je odlučeno da će iz Druge NL ispasti samo Đakovo, a ne i Hrvatski dragovoljac te zato jedan od prvaka četvrte lige mora u dodatne kvalifikacije. 

Lokomotiva Rijeka nije bila prvak Treće NL Zapad, ali prva Pazinka nije dobila licencu. Ždrijebom održanim u srijedu, odlučeno je da će Koprivnica igrati dodatne kvalifikacije. Dakle, Inker, Slavonija i Zagora plasirali su se automatski u Drugu NL, kao što su i zaslužili jer su bili prvaci svojih liga. Odluka HNS-a da se spasi jedan loše rangirani klub, a "kazni" jedan od prvaka treće lige podigla je dosta prašine, ali u savezu uvjeravaju da su sve radili prema propozicijama natjecanja.

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