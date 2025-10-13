Obavijesti

SVI NA OKUPU

'Obitelj' u 'Familyju': Dalić je za plasman na Svjetsko prvenstvo odveo 'vatrene' u svoj restoran

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Zlatko Dalić/Instagram

Zlatko Dalić slavi pobjedu nad Gibraltarom sa svojim "vatrenima" u Varaždinu, ističući obiteljsku atmosferu u reprezentaciji nakon tjedna velikih uspjeha

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić podijelio je s pratiteljima na Instagramu trenutak zajedništva nakon ključne pobjede nad Gibraltarom, potvrdivši još jednom da "vatrene" vodi kao pravu obitelj.

Na fotografiji objavljenoj dan nakon pobjede nad Gibraltarom, Dalić pozira s cijelom reprezentacijom i stručnim stožerom ispred svog restorana "The Family" u Varaždinu. U opuštenoj atmosferi i s osmijesima na licima, momčad je proslavila važna tri boda na putu prema Svjetskom prvenstvu. Uz fotografiju, izbornik je kratko i jasno poručio: "The Family!", čime je sažeo duh koji gaji tijekom osam godina mandata.

Ova objava dolazi u tjednu velikih uspjeha za hrvatski nogomet i samog izbornika. Nakon što je 9. listopada u Pragu protiv Češke upisao 100. put vodio reprezentaciju, uslijedila je uvjerljiva pobjeda od 3-0 protiv Gibraltara upravo u Varaždinu, gradu u kojem Dalić živi i gdje je započeo svoju trenersku karijeru.

Proslava u njegovom restoranu, koji je otvorio 2023., bila je savršen način da zaokruži uspješno reprezentativno okupljanje na domaćem terenu. Objava je izazvala oduševljenje navijača koji cijene Dalićev pristup i obiteljsku atmosferu koju je stvorio unutar reprezentacije.

- Hrvatska je definitivno svjetska nogometna velesila, koje rezultate radimo u posljednje vrijeme, tko je napravio tako nešto? I, ova skupina nije bila najlakša nego zaslužena. Svi nas puno više cijene nego mi sami sebe. Malo smo razmazili sve oko sebe, ali treba biti realan. Napravili smo rezultate i neki to naše zajedništvo hoće srušiti, no mi smo jedna velika obitelj - rekao je.

