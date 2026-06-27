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ŠOK USRED SP-A

Obiteljska tragedija nizozemske zvijezde. Umro mu nerođeni sin

Piše Josip Tolić,
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Obiteljska tragedija nizozemske zvijezde. Umro mu nerođeni sin
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Foto: Instagram

Hvala vam na ljubavi i podršci. Elijah Raphael Gakpo. Zauvijek voljen. Zauvijek naš sin, objavio je nizozemski reprezentativac s partnericom Noom van der Bij

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Cody Gakpo (27), zvijezda nizozemske nogometne reprezentacije i Liverpoola, u subotu je s djevojkom Noom van der Bij objavio tužnu vijest. Par je izgubio bebu tijekom trudnoće.

"Slomljena srca dijelimo razarajuću vijest da je naš maleni dječak preminuo tijekom trudnoće. Hvala vam na ljubavi i podršci. Elijah Raphael Gakpo. Zauvijek voljen. Zauvijek naš sin", napisali su u zajedničkoj poruci na Instagramu. 

Foto: Instagram

Gakpova partnerica, inače manekenka, s kojom je u vezi od kraja 2020. i ima dvogodišnjeg sina Samuëla Setha, potom je podijelila još jednu objavu:

"Otišli smo u crkvu kako bismo zapalili svijeću. Poslije toga otišli smo na crkveno igralište s našim sinom Samuelom. Bilo je još samo jedno dijete tamo. Njegovo ime bilo je Elijah (Ilija, op.a.). Nije mogao biti ljepši znak od Boga. Podsjetio nas je da naš maleni dječak nikad neće biti daleko."

Foto: Instagram

Gakpo je s Nizozemskom na Svjetskom prvenstvu u Americi osvojio skupinu s Japanom (2-2), Švedskom (5-1, uz njegova dva gola i asistenciju) i Tunisom (3-1). U utorak u 3 ujutro po hrvatskom vremenu "oranje" će u Monterreyu u Meksiku igrati šesnaestinu finala Mundijala protiv Maroka.

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