Objavili snimku komunikacije o penalu za Varaždin. Terzić: Nije ništa. Vidulin: Je, gle. Hop...

Objavljena je i posljednja u nizu snimki komunikacije glavnog i VAR sudaca oko spornih situacija s utakmica HNL-a, barem ako je suditi po administratoru stranice Dnevnik nervoznog Hajdukovca od rođenja. Radi se o dosuđenom penalu za Varaždin na utakmici protiv Dinama u Maksimiru u 23. kolu odigranoj 18. veljače. "Modri" su u toj utakmici pobijedili 1-0, a lako je moglo biti drugačije da Ivan Nevistić nije obranio penal Marke Dabre nakon borbe za loptu Jurice Poldrugača i Maximea Bernauera u 79. minuti.

Na snimci se vidi kako stoper Dinama prvi igra loptom i pogađa igrača Varaždina u kopačku, a lopta se potom odbija u njegovu desnu ruku. Glavni sudac Ante Terzić iz Podstrane odmah je rekao da to za njega nije penal, no VAR sudac Marin Vidulin uvjerio ga je da ode na monitor i to pogleda pa je odluku promijenio. Pomoćni VAR sudac bio je Vedran Đurak iz Svetog Ivana Zeline.

Bila je jedna od dvije situacije zbog koje se Dinamo u videu na drušvenim mrežama narugao sucima glazbom iz animiranog filma "A je to" uz prikaz kako suci na svojim ekranima u VAR sobi igraju pasijans i gledaju sadržaje koji nemaju veze sa sportom.

Donosimo transkript sudačke komunikacije oko spornog penala za Varaždin.

Vidulin: Moguća ruka.

(AVAR?) Traži ruku.

Terzić: Po meni ništa, po meni ništa.

Vidulin: Ha, vidi. A je. Gle, tu.

Terzić: Gledam! Gledam! Gledam!

Vidulin: A od čije noge se odbila u ruku, od njegove ili?

(AVAR?) A ne znam, u pi*ku...

Vidulin: Gle.

(AVAR?) Ne mogu gledat.

Vidulin: Od čije se lopte, znači... Tu...

Terzić: Ništa nije, ništa nije, ništa nije.

Vidulin: Je, gle. Hop. Ante, Ante, zaustavi igru u neutralnoj zoni. Zaustavi igru. Pokaži znak, pokaži znak, pokaži znak za OFR. Hoćemo ovo pustit?

Terzić: Zamjena, zamjena.

Vidulin: Ante, Ante. Pozivam te na OFR.

Terzić: Može.

Vidulin: Pozivam te na OFR i pokazat ću ti...

Terzić (ljudima oko sebe): Ej, ej! Stani, stani, stani... Aj reci, Vlado.

Vidulin: Pokazat ću ti snimku. Evo ti snimka.

Terzić: Ček, ček, ček, stani, stani. Polako. Ej, ej, ej... Stani, stani.

Vidulin: Ante, znači pokazujem ti snimku.

Terzić: Stavljaš mi snimku igranja rukom.

Vidulin: Tako je, koja je iznad ramena.

Komisija: Neprihvatljivo, neopravdano i neutemeljeno

Sudačka komisija u analizi 23. kola HNL-a ocijenila je ovu odluku neispravnom.

"Neprihvatljiva, neopravdana i neutemeljena u Pravilima nogometne igre intervencija VAR suca inicira neispravno dosuđivanje kaznenog udarca. Incident u kojem igrač Dinama unutar vlastita kaznena prostora pogađa sam sebe u ruku vrlo jasnim razmatranjima pravila ne smatra se prekršajem kažnjive igre rukom. Interpretacija pravila suca utakmice tijekom pregleda OFR snimka također nije u skladu sa smjernicama PNI-e. KNS HNS-a podsjeća suce i VAR suce na striktnu primjenu smjernica izdanih na posljednjem seminaru", napisali su u priopćenju.