Uoči polufinala Europskog prvenstva, EHF je objavio nominacije za najbolje igrače Europskog prvenstva. Nominirano je čak pet Hrvata, a glasati možete na EHF-ovoj aplikaciji
Petorica Hrvata nominirana za najbolje igrače Eura! Podržite ih
Ostale su još četiri reprezentacije na rukometnom Europskom prvenstvu. U polufinalima će Danska igrati s Islandom, a Hrvatska će u boj protiv jake Njemačke. Obje utakmice donose spektakl, a u nedjelju ćemo imati novog prvaka Europe. Upravo dan prije polufinala, EHF je pokrenuo glasanje za najbolje igrače turinira, a skoro na svakoj poziciji Hrvatska ima svog kandidata.
Glasa se u devet kategorija: Desno krilo, desni vanjski, srednji vanjski, lijevi vanjski, lijevo krilo, pivot, golman, najbplji obrambeni igrač te najbolji mladi igrač. Nominirane je sastavio stručni žiri, u kojem su i pobjednici EHF Lige prvaka Vid Kavtičnik i Andrea Lekić te dva predstavnika EHF-a.
Od hrvatskih igrača nominirani su Zvonimir Srna, koji je bio najbolji igrač naše reprezentacije dok se nije ozlijedio, Luka Cindrić, koji sjajno dirigira napadom Hrvatske i donosi potrebno iskustvo i važne golove, Ivan Martinović, kapetan koji je zabio najviše golova za Hrvatsku i koji je "prva violina" Sigurdssonove momčadi, Zlatko Raužan, debitant na pivotu koji se sjajno snašao i igra značajnu ulogu na ovom Euru te Mario Šoštarić, ubojito krilo Hrvatske i specijalist za sedmerce.
Glasati za naše rukometaše možete na EHF mobilnoj aplikaciji Home of Handball (na Androidu OVDJE, na iPhoneu OVDJE). Glasanje je otvoreno do 23:59 u subotu, 31. siječnja.
Ovo su svi nominirani:
- Golman: Emil Nielsen (DEN), Andreas Wolff (GER), Kristóf Palasics (HUN), Torbjørn Bergerud (NOR), Viktor Hallgrímsson (ISL), Nikola Portner (SUI)
- Lijevo krilo: August Pedersen (NOR), Emil Jakobsen (DEN), Orri Freyr Þorkelsson (ISL), Dylan Nahi (FRA), Noam Leopold (SUI), Rutger ten Velde (NED)
- Lijevi vanjski: Simon Pytlick (DEN), Thibaud Briet (FRA), Sander Sagosen (NOR), Zvonimir Srna (CRO), Ian Tarrafeta (ESP), Martim Costa (POR)
- Srednji vanjski: Gísli Kristjánsson (ISL), Aymeric Minne (FRA), Domen Makuc (SLO), Luka Cindrić (CRO), Felix Claar (SWE), Juri Knorr (GER)
- Desni vanjski: Mathias Gidsel (DEN), Francisco Costa (POR), Blaž Janc (SLO), Renārs Uščins (GER), Ómar Ingi Magnússon (ISL), Ivan Martinović (CRO)
- Desno krilo: Aleix Gómez (ESP), Lukas Zerbe (GER), Bence Imre (HUN), Mario Šoštarić (CRO), Kevin Gulliksen (NOR), Óðinn Ríkharðsson (ISL)
- Pivot: Johannes Golla (GER), Ludovic Fabregas (FRA), Magnus Saugstrup (DEN), Oscar Bergendahl (SWE), Kristjan Horžen (SLO), Zlatko Raužan (CRO)
- Obrambeni igrač: Karl Konan (FRA), Adrián Sipos (HUN), Antonio Serradilla (ESP), Borut Mačkovšek (SLO), Tom Kiesler (GER), Salvador Salvador (POR)
- Mladi igrač: Francisco Costa (POR), Óli Mittún (FAR), Marcos Fis (ESP), Patrick Anderson (NOR), Nikola Roganović (SWE), Gino Steenaerts (SUI)
