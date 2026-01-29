Petorica Hrvata nominirana za najbolje igrače Eura! Podržite ih

Ostale su još četiri reprezentacije na rukometnom Europskom prvenstvu. U polufinalima će Danska igrati s Islandom, a Hrvatska će u boj protiv jake Njemačke. Obje utakmice donose spektakl, a u nedjelju ćemo imati novog prvaka Europe. Upravo dan prije polufinala, EHF je pokrenuo glasanje za najbolje igrače turinira, a skoro na svakoj poziciji Hrvatska ima svog kandidata.

Glasa se u devet kategorija: Desno krilo, desni vanjski, srednji vanjski, lijevi vanjski, lijevo krilo, pivot, golman, najbplji obrambeni igrač te najbolji mladi igrač. Nominirane je sastavio stručni žiri, u kojem su i pobjednici EHF Lige prvaka Vid Kavtičnik i Andrea Lekić te dva predstavnika EHF-a.

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Mađarskom i prolaska u polufinale Svjetskog prvenstva | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Od hrvatskih igrača nominirani su Zvonimir Srna, koji je bio najbolji igrač naše reprezentacije dok se nije ozlijedio, Luka Cindrić, koji sjajno dirigira napadom Hrvatske i donosi potrebno iskustvo i važne golove, Ivan Martinović, kapetan koji je zabio najviše golova za Hrvatsku i koji je "prva violina" Sigurdssonove momčadi, Zlatko Raužan, debitant na pivotu koji se sjajno snašao i igra značajnu ulogu na ovom Euru te Mario Šoštarić, ubojito krilo Hrvatske i specijalist za sedmerce.

Glasati za naše rukometaše možete na EHF mobilnoj aplikaciji Home of Handball (na Androidu OVDJE, na iPhoneu OVDJE). Glasanje je otvoreno do 23:59 u subotu, 31. siječnja.

Ovo su svi nominirani:

Golman : Emil Nielsen (DEN), Andreas Wolff (GER), Kristóf Palasics (HUN), Torbjørn Bergerud (NOR), Viktor Hallgrímsson (ISL), Nikola Portner (SUI)

: Emil Nielsen (DEN), Andreas Wolff (GER), Kristóf Palasics (HUN), Torbjørn Bergerud (NOR), Viktor Hallgrímsson (ISL), Nikola Portner (SUI) Lijevo krilo : August Pedersen (NOR), Emil Jakobsen (DEN), Orri Freyr Þorkelsson (ISL), Dylan Nahi (FRA), Noam Leopold (SUI), Rutger ten Velde (NED)

: August Pedersen (NOR), Emil Jakobsen (DEN), Orri Freyr Þorkelsson (ISL), Dylan Nahi (FRA), Noam Leopold (SUI), Rutger ten Velde (NED) Lijevi vanjski : Simon Pytlick (DEN), Thibaud Briet (FRA), Sander Sagosen (NOR), Zvonimir Srna (CRO) , Ian Tarrafeta (ESP), Martim Costa (POR)

: Simon Pytlick (DEN), Thibaud Briet (FRA), Sander Sagosen (NOR), , Ian Tarrafeta (ESP), Martim Costa (POR) Srednji vanjski: Gísli Kristjánsson (ISL), Aymeric Minne (FRA), Domen Makuc (SLO), Luka Cindrić (CRO) , Felix Claar (SWE), Juri Knorr (GER)

Gísli Kristjánsson (ISL), Aymeric Minne (FRA), Domen Makuc (SLO), , Felix Claar (SWE), Juri Knorr (GER) Desni vanjski : Mathias Gidsel (DEN), Francisco Costa (POR), Blaž Janc (SLO), Renārs Uščins (GER), Ómar Ingi Magnússon (ISL), Ivan Martinović (CRO)

: Mathias Gidsel (DEN), Francisco Costa (POR), Blaž Janc (SLO), Renārs Uščins (GER), Ómar Ingi Magnússon (ISL), Desno krilo: Aleix Gómez (ESP), Lukas Zerbe (GER), Bence Imre (HUN), Mario Šoštarić (CRO) , Kevin Gulliksen (NOR), Óðinn Ríkharðsson (ISL)

Aleix Gómez (ESP), Lukas Zerbe (GER), Bence Imre (HUN), , Kevin Gulliksen (NOR), Óðinn Ríkharðsson (ISL) Pivot : Johannes Golla (GER), Ludovic Fabregas (FRA), Magnus Saugstrup (DEN), Oscar Bergendahl (SWE), Kristjan Horžen (SLO), Zlatko Raužan (CRO)

: Johannes Golla (GER), Ludovic Fabregas (FRA), Magnus Saugstrup (DEN), Oscar Bergendahl (SWE), Kristjan Horžen (SLO), Obrambeni igrač : Karl Konan (FRA), Adrián Sipos (HUN), Antonio Serradilla (ESP), Borut Mačkovšek (SLO), Tom Kiesler (GER), Salvador Salvador (POR)

: Karl Konan (FRA), Adrián Sipos (HUN), Antonio Serradilla (ESP), Borut Mačkovšek (SLO), Tom Kiesler (GER), Salvador Salvador (POR) Mladi igrač: Francisco Costa (POR), Óli Mittún (FAR), Marcos Fis (ESP), Patrick Anderson (NOR), Nikola Roganović (SWE), Gino Steenaerts (SUI)