Petorica Hrvata nominirana za najbolje igrače Eura! Podržite ih

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 5 min
Petorica Hrvata nominirana za najbolje igrače Eura! Podržite ih
Malmo: Hrvatski rukometaši slave pobjedu u zagrljajima i poljupcima svojih najmilijih | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uoči polufinala Europskog prvenstva, EHF je objavio nominacije za najbolje igrače Europskog prvenstva. Nominirano je čak pet Hrvata, a glasati možete na EHF-ovoj aplikaciji

Ostale su još četiri reprezentacije na rukometnom Europskom prvenstvu. U polufinalima će Danska igrati s Islandom, a Hrvatska će u boj protiv jake Njemačke. Obje utakmice donose spektakl, a u nedjelju ćemo imati novog prvaka Europe. Upravo dan prije polufinala, EHF je pokrenuo glasanje za najbolje igrače turinira, a skoro na svakoj poziciji Hrvatska ima svog kandidata.

Malmo: Hrvatski rukometaši ipak najviše vole proslavu ulaska u polufinale uz poljupce svojih partnerica i zagrljaje obitelji 2026 European Handball Championship, Day 14, Croatia - Hungary, Malmö, Sweden - 28 Jan 2026
60
Foto: Jozo Čabraja/Kolektiff Images

Glasa se u devet kategorija: Desno krilo, desni vanjski, srednji vanjski, lijevi vanjski, lijevo krilo, pivot, golman, najbplji obrambeni igrač te najbolji mladi igrač. Nominirane je sastavio stručni žiri, u kojem su i pobjednici EHF Lige prvaka Vid Kavtičnik i Andrea Lekić te dva predstavnika EHF-a.

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Mađarskom i prolaska u polufinale Svjetskog prvenstva
Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Mađarskom i prolaska u polufinale Svjetskog prvenstva | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Od hrvatskih igrača nominirani su Zvonimir Srna, koji je bio najbolji igrač naše reprezentacije dok se nije ozlijedio, Luka Cindrić, koji sjajno dirigira napadom Hrvatske i donosi potrebno iskustvo i važne golove, Ivan Martinović, kapetan koji je zabio najviše golova za Hrvatsku i koji je "prva violina" Sigurdssonove momčadi, Zlatko Raužan, debitant na pivotu koji se sjajno snašao i igra značajnu ulogu na ovom Euru te Mario Šoštarić, ubojito krilo Hrvatske i specijalist za sedmerce.

Glasati za naše rukometaše možete na EHF mobilnoj aplikaciji Home of Handball (na Androidu OVDJE, na iPhoneu OVDJE). Glasanje je otvoreno do 23:59 u subotu, 31. siječnja.

Ovo su svi nominirani:

  • Golman: Emil Nielsen (DEN), Andreas Wolff (GER), Kristóf Palasics (HUN), Torbjørn Bergerud (NOR), Viktor Hallgrímsson (ISL), Nikola Portner (SUI)
  • Lijevo krilo: August Pedersen (NOR), Emil Jakobsen (DEN), Orri Freyr Þorkelsson (ISL), Dylan Nahi (FRA), Noam Leopold (SUI), Rutger ten Velde (NED)
  • Lijevi vanjski: Simon Pytlick (DEN), Thibaud Briet (FRA), Sander Sagosen (NOR), Zvonimir Srna (CRO), Ian Tarrafeta (ESP), Martim Costa (POR)
  • Srednji vanjski: Gísli Kristjánsson (ISL), Aymeric Minne (FRA), Domen Makuc (SLO), Luka Cindrić (CRO), Felix Claar (SWE), Juri Knorr (GER)
  • Desni vanjski: Mathias Gidsel (DEN), Francisco Costa (POR), Blaž Janc (SLO), Renārs Uščins (GER), Ómar Ingi Magnússon (ISL), Ivan Martinović (CRO)
  • Desno krilo: Aleix Gómez (ESP), Lukas Zerbe (GER), Bence Imre (HUN), Mario Šoštarić (CRO), Kevin Gulliksen (NOR), Óðinn Ríkharðsson (ISL)
  • Pivot: Johannes Golla (GER), Ludovic Fabregas (FRA), Magnus Saugstrup (DEN), Oscar Bergendahl (SWE), Kristjan Horžen (SLO), Zlatko Raužan (CRO)
  • Obrambeni igrač: Karl Konan (FRA), Adrián Sipos (HUN), Antonio Serradilla (ESP), Borut Mačkovšek (SLO), Tom Kiesler (GER), Salvador Salvador (POR)
  • Mladi igrač: Francisco Costa (POR), Óli Mittún (FAR), Marcos Fis (ESP), Patrick Anderson (NOR), Nikola Roganović (SWE), Gino Steenaerts (SUI)

 

Komentari 2
