Cijela Varšava je na nogama, u početku su mislili da se Bad Blue Boysi neće usuditi doći, no kad su saznali da stižu, mobilizirani su svi, od huligana Legije do njihovih bratskih prijatelja iz Zaglebie Sosnowieca, čak i specijalna policija, otkrili su nam poljski kolege.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je bilo u Zagrebu

O okršaju Bad Blue Boysa i Teddy Boysa u zagrebačkoj Dubravi priča cijela Europa, slike iz Zagreba glavna su tema u navijačkim krugovima. Naime, Legijini ultrasi poznati su kao jedni od najžešćih u Europi i u Zagreb su došli pokazati dominaciju. No umjesto pokazivanja morali su bježati pred skupinom od 200-tinjak Boysa, a snimka kad bježe iz kafića, točnije slastičarnice, nešto je što se u navijačkom svijetu ne oprašta. Bijeg se smatra poniženjem skupine.

Stoga su Legijini ultrasi, oprostite na izrazu, željni osvete, a Bad Blue Boysi nisu navijači koji će ustuknuti pred izazovom. Tako su najžešći navijači Dinama krenuli prema Poljskoj, ali nitko ne zna kojim putem i u koje vrijeme. Dogovor je bio u najvećoj tajnosti, kako se ne bi proširilo i došlo do ušiju Legijinih navijača.

S druge strane, navijači Legije znaju da bi ih poljska policija, dođu li Boysi do Varšave, mogla odmah deportirati i tako bi izgubili priliku za revanšom. Stoga, kažu poljski kolege, Varšavom se priča da će Poljaci čekati Boyse već na češkom autoputu. Ako do toga dođe, bio bi to okršaj koji bi na nekoliko sati zaustavio promet i ugrozio brojne živote, ne samo navijača, nego i ostalih sudionika u prometu.

Naravno, sve to jako dobro znaju hrvatska i poljska policija, koje surađuju kako ne bi došlo do žestokog okršaja. E, sad, prema nekim informacijama, obaviještena je i češka policija, koja bi trebala poduzeti sve mjere da ne dođe do sukoba. Teško je i zamisliti

moguće posljedice sukoba u kojemu bi na obje strane sudjelovalo 200 ljudi, naoružani palicama, teleskopima, bakljama, bokserima...

Ne samo autoput, potencijalno mjesto sukoba su i benzinske crpke u Češkoj, a ne želimo ni zamisliti što bi se moglo dogoditi kad bi se zapalilo dvadesetak, možda i više baklji na crpki, gdje se toči gorivo.

Neredi iz Dubrave bili su samo prvo poluvrijeme obračuna ove dvije navijačke skupine, možemo se jedino nadati da do drugog poluvremena nikad neće doći...