Obradović: Bilo je zadovoljstvo igrati pred ovakvom publikom! A čekam još Repešinog unuka...

Draženov dom je bio krcat, igrači Cibone letjeli su na krilima fantastične atmosfere na početku, ali nažalost, to nije bilo dovoljno za senzaciju. "Vukovi" su u 16. kolu ABA lige izgubili od euroligaša Partizana 87-74.

- Imali smo loš početak, dozvolili smo Ciboni lake poene iz tranzicije, imali smo puno izgubljenih lopti. Drugačiji pristup imali smo u obrani u drugom dijelu, uspjeli smo uvesti utakmicu u naš ritam, nadovezao se napad na to i ovo je bitna pobjeda. Moram reći nešto, bilo je zadovoljstvo igrati u punoj dvorani, bila je lijepa atmosfera i nadam se da će ubuduće biti tako - rekao je igrač Partizana Ognjen Jaramaz na press konferenciji.

Potom se novinarima obratio najtrofejniji europski trener svih vremena, legendarni Željko Obradović.

- Bilo mi je zadovoljstvo biti ovdje pred ovakvom publikom. Čestitam mladoj ekipi i Dinu Repeši na svemu što radi, danas su igrali sjajno. Igrali smo loše na početku, ali poslije smo živnuli, važna pobjeda za na. Ciboni sretno u nastavku i nadam se da će se jednog dana vratiti tamo gdje su bili.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Koju ocjenu biste dali svojoj momčadi?

- Poslije prve četvrtine smo počeli igrati, kad napraviš veću razliku dođe do opuštanja. Obrana i napad su bili dobri, znam u kakvom su ritmu i ne mogu očekivati da bude perfektno, to je nemoguće.

Kako komentirate rad Dine Repeše?

- Repeša radi odlično, prije utakmice čuo sam se s njegovim ocem Jasminom. Rekao sam mu: 'Nekad sam vodio klubove protiv tebe, sad protiv Dine, a valjda ću dočekati i unuka ha-ha. Imali su odlične ideje, ali smo ih pročitali. Mislim da je to ekipa koja zaslužuje svaki respekt.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Je li Aleksandar Aranitović mogao dosegnuti višu razinu?

- Vidi se da je prva opcija Cibone, sve ide preko njega, pick and roll igra, kod preuzimanja je lopta u njegovim rukama, ima kvalitetu i žao mi je što je imao ozljede, on je izvanredan momak i daje primjer svima. Čestitam mu na odličnoj igri - zaključio je Obradović.

Cibona pokleknula u nastavku

Dino Repeša radi sjajan posao na klupi Cibone, uspio je sa svojom momčadi parirati snažnom Partizanu, no u završnici su ostali bez energije.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Čestitao bih ekipi Partizana, dojam je da smo imali previše amplituda, počeli smo jako dobro, ali nakon par izmjena je obrana pala i tu je Partizan došao do lakih poena. Htio bih se zahvaliti publici koja nas je držala kao šesti igrač u igri do kraja, ali nestalo nam je energije na kraju i nismo uspjeli prelomiti susret i vratiti se u prednost. Previše smo se oslanjali na trice i igru jedan na jedan. Nismo dobili dubinu koju smo tražili. Devet promašenih slobodnih bacanja je previše, to takve ekipe kazne - kazao je Dino Repeša.

Je li to što ste ostali bez energije stvar zdravstvenih problema?

- Unatoč tome što je bilo zdravstvenih problem, nije to izgovor. Svi su bili spremni, nitko nije došao s nekim problemom. Može biti samo izgovor, to ne želimo, moramo biti bolji, brži, agresivniji i odgovoriti na njihovu agresivnost. Tražili smo tranzicijsku igru da se igra pet na pet svede na minimum, ali to nismo imali.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Je li vam ovo prva utakmica protiv Obradovića, lijepo je pričao o vama...

- Hvala mu na komplimentu, puno mi znači kad takav trener priča dobro o meni. To je dodatna motivacija da radim više i bolje. Bila mi je ovo prva protiv njega, bio sam pomoćni u Cedeviti kad smo igrali protiv Fenera. Utakmica kao utakmica, nismo izgledali loše, ali ne smijemo se zadovoljiti porazom, ovo nam treba biti početna točka, da gradimo formu prema gore, a ne da nam ovo bude vrhunac sezone pa da padamo - zaključio je trener Cibone.