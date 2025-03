Obradović gostovao kod Bilića: Jokić je kompjuter, nevjerojatno kako vidi stvari prije drugih...

Nova sezona sportske emisije "(Ne)uspjeh prvaka" donijela je ekskluzivan razgovor bivšeg reprezentativca i izbornika Hrvatske Slavena Bilića s jednim od najtrofejnijih košarkaških trenera, Željkom Obradovićem. Tijekom dvije epizode, Obradović je otvoreno govorio o autoritetu, posvećenosti, odnosu s igračima te izazovima modernog sporta. Jedna od tema razgovora bila je trenerov odnos prema igračima.

Kako su iz iste trenerske branše, ali u različitim poslovima Bilić je istaknuo kako Obradović traži maksimalan angažman, što može biti iscrpljujuće. Srpski trener je otvoreno govorio o utjecaju društvenih mreža na igrače i postavio jasna pravila u ekipi.

- Osobno me to ne zanima i nikada ne gledam komentare, taman posla da još netko može utjecati na mene - rekao je.

U razgovoru nezaobilazna tema bio je i najbolji sprski košarkaš Nikola Jokić.

- On sve odluke donosi, on sve vidi prije svih. On igra šah, čovjek je kompjuter, to je nevjerojatno što on radi.

Osvrnuo se i na šotantan prelazak Luke Dončića u Lakerse.

- Svi su bili iznenađeni. Pokazalo se još jednom da u NBA-u nema sentimentalnosti, sve je biznis - smatra Obradović, a poslao je i poruku ambicioznim roditeljima.

- Najvažnija stvar za mladog igrača je da igra. Ako ne možeš dobiti minute u jednom klubu, idi u drugi i igraj. Pustite djecu da se razvijaju. Nemojte preko djece rješavati svoje životne probleme.

Obradović i Bilić razgovarali su i o svom odrastanju i sportskom putu.

- Biti isti u tom trenutku bilo je normalno. Imali smo školu, profesore, roditelje, ali i školu ulice koja te učila pravim vrijednostima - rekao je Obradović, a Bilić je dodao:

- Uvjeti nisu bili najlakši, ali su bili idealni. Ako izgubiš na igralištu, moraš čekati dva sata - kazao je.

Na pitanje o budućnosti nakon trenerske karijere, Obradović je bio jasan.

- Radi ono što voliš. Ako lutaš i nemaš ideju, nema gore od toga. Ja mogu biti samo trener. Ne vidim sebe kao predsjednika kluba ili sportskog direktora.

Nova epizoda serijala "(Ne)uspjeh prvaka" emitirat će se 17. ožujka na Arena Sport 1 kanalu od 20 sati. Prvi dio razgovora dostupan je na YouTubeu.