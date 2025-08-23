Obradović je postao ambasador Sportskih igara mladih. Bilić: 'Pravi čovjek na pravom mjestu'

U sklopu proslave 15. godina Plazma Sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini, prvoj zemlji u koju su se Igre proširile izvan granica Hrvatske, održan je All-star day, na kojem su se odigrala natjecanja u graničaru, sportsko-ekološki projekt Zero Waste, utrka na 60 metara te košarkaški turnir između reprezentacija SIM-a sve četiri države u kojima se Igre organiziraju - Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije. U sklopu All-star daya, u Gradskoj vijećnici u Sarajevu, novim ambasadorom Igara proglašen je Željko Obradović, najtrofejniji Europski košarkaški trener.

- Posebnu zahvalnost želim uputiti djeci koja sudjeluju u Igrama - oni su razlog našeg postojanja i uvijek na prvom mjestu. Također, uvijek imam potrebu istaknuti podršku Peđe Mijatovića, koji je oduvijek uz Igre, te Aleksandera Čeferina, za kojeg slobodno kažem da je najbolji čovjek na svijetu – hvala mu na svemu što je učinio za Igre. Podršku nam daju vlade i predsjednici država u kojima se Igre održavaju, a posebno cijenim suradnju s Vladom Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem. Uvijek ističem i potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, koji je već niz godina uz nas i uvijek stoji uz Igre. Najveće priznanje i dalje ide djeci - iz godine u godinu iznova me oduševi njihov odaziv i entuzijazam. Ponosni smo i na sve naše partnere, a posebno na Zorana Bogdanovića, CEO-a Coca-Cole, koji je s nama od samog početka, imao viziju Igara i uvijek nas poticao da idemo dalje. Hvala i svim sportašima, a velika je čast i što se gospodin Željko Obradović pridružio Igrama kao novi ambasador. Posebno mi znači prisutnost gospodina Nassera Al-Khelaifija, unatoč njegovom izuzetno zauzetom rasporedu, kao i potpora gospodina Johannesa Hahna sve ove godine - rekao je Zdravko Marić, predsjednik SIM-a.

Uz brojne prisutne uzvanike predsjednik Igara Zdravko Marić posebna priznanja uručio je Mehmedu Baždareviću, Nemanji Matiću i Slavenu Biliću koji već dugi niz godina bezuvjetno podržavaju Plazma Sportske igre mladih.

Marić je istaknuo kako je Mehmed Baždarević među prvima dao potporu i kako je uvijek tu za Igre. „Presretan sam što je prvo priznaje koje sam dobio u životu došlu baš ovdje u Sarajevu i to na Sportskim igrama mladih. Hvala svima što ste došli u moj grad i što podržavate Igre - rekao je Baždarević.

Foto: Karlo Sutalo

Iduća zahvalnica uručena je Nemanji Matiću, prvom ambasadoru Igara u Srbiji.

- Izuzetna mi je čast što sam danas ovdje s vama. Hvala što ste prepoznali ovu priču koja je važna za našu djecu – a oni su najvažniji na svijetu. Velika zahvalnost ide i sponzorima bez kojih Igre ne bi bile moguće, kao i Zdravku na njegovoj izuzetnoj energiji. Vjerujem da ćemo se još dugi niz godina okupljati i družiti na Igrama -rekao je Matić.

Posljednje priznanje uručeno je Slavenu Biliću na bezuvjetnoj potpori od početka.

- Od prvog dana sam sa Igrama, a svejedno me iznenadi što su sve Igre napravile na čelu sa Zdravkom Marićem, a posebno u ovim vremenima to je velika stvar. Čestitam Željku Obradoviću što se pridružio kao ambasador, to je pravi čovjek na pravom mjestu. Drago mi je biti u ovom posebnom gradu okružen prijateljima, kolegama, sportskim legendama, a meni kao sportašu posebno imponira da su tu i Aleksander Čeferin i Nasser Al-Khelaifi, a sve to nam govori da će ove Igre još više rasti i da će trajati - rekao je Bilić.

Plaketu Željku Obradoviću uručili su ambasadori Igara Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA-e, te Nasser Al-Khelaifi, predsjednik PSG-a. U emotivnom govoru Željko Obradović je rekao:

Foto: Karlo Sutalo

- Velika mi je čast i zadovoljstvo ukazano ovdje u Sarajevu da postanem član Sportskih igara mladih. Bio sam član i kao igrač i kao trener mnogih ekipa, ali ova je ekipa u kojoj sam danas je nešto specijalno, ekipa velikih ljudi, sportaša i neizmjerno sam sretan što sam ovdje. Veliku zahvalnost želim iskazati Zdravku Mariću i njegovom timu i svim ljudima koji pomažu da Sportske igre mladih budu ono što jesu - igre radosti, druženja i poštovanja mladih ljudi. Prepoznao sam nevjerojatnu energiju koju Zdravko ima i utjecao je na mene sa svojom posvećenošću da tražim nove izvore snage u samom sebi i da kad kada pomislim da sam sve dao od sebe da nađem snage da dam još više. Igre mladih su nevjerojatna ideja i posebno bih želio naglasiti da su vrijednosti koje Igre promoviraju nešto što je najvažnije u životu - igra, radost, ljubav i poštovanje između nas.

Svečanu ceremoniju uljepšali su nastupi Ansambla Corona koji su izveli himnu SIM-a Snaga života i pjesmu Sarajevo Ljubavi moja te Maje Milinković koja je izvela Sarajevo u duši mi spavaš.

Plazma Sportske igre mladih u Splitu započinju veliku Međunarodnu završnicu na kojoj će se okupiti 820 djece iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije. Od 23. do 27. kolovoza trajat će natjecati u 10 sportskih disciplina: Coca- Cola Cup u nogometu, Tommy turnir u malom nogometu, Kinder Joy of moving turnir u uličnoj košarci, HEP turnir u rukometu, odbojci, Paket24 Cup u tenisu, stolni tenis, turnir u odbojci na pijesku, Fide turnir u šahu, graničar i atletika u sklopu Telemach Dana sporta. Svečano zatvaranje sezone tradicionalno će se održati se na splitskoj Rivi 26. kolovoza od 20.30 sati