Obrana sezone u Ligi prvaka? Ivan Leko hvatao se za glavu, a slovenski komentator urlao!

Club Brugge pokazao je da se ne misli tako lako predati u uzvratu šesnaestine finala Lige prvaka protiv Atletica u Madridu i nakon gola Joela Ordoneza za 1-1 u 36. minuti imao je stopostotnu priliku da potpuno dotuče španjolskog velikana. Ono što je izveo Jan Oblak navijači "colchonerosa" još će dugo pamtiti.

Igrala se 39. minuta kad je Hugo Vetelsen dobio sjajnu loptu na pet-šest metara i pucao glavom od trave, a Oblak se nekako raskrilio i uspio spasiti da ne ode u gol.

Trener Club Bruggea Ivan Leko hvatao se za glavu kod Vetelsenova promašaja, a slovenski komentator bio je u ekstazi na Oblakovu intervenciju. Snimku pogledajte OVDJE.

Bio je to prijelomni trenutak utakmice jer je Atletico u nastavku zabio tri nova gola preko Johnnyja Cardosa i junaka s hat-trickom Alexandera Sorlotha, odvevši utakmicu u mirne vode za 4-1.

Sve golove pogledajte OVDJE.