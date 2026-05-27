SCHMEICHEL JUNIOR

Obranio je penal Luki Modriću u Rusiji i izveo čudo s 'lisicama' u Premier ligi. Sad se umirovio

Piše HINA, Ivan Kužela,
Kasper Schmeichel, legendarni danski vratar, objavio je kraj karijere zbog ozljede ramena. Nakon što mu istekne ugovor s Celticom povlači se iz nogometa s 39 godina na leđima

Danski nogometni vratar Kasper Schmeichel objavio je kako je u dobi od 39 godina odlučio završiti igračku karijeru. Schmeichel je zadnje dvije godine član škotskog velikana Celtica, ali u završnici upravo završene sezone nije branio zbog ozljede ramena koju je zadobio u veljači zbog koje se i odlučio na kraj karijere. 

- Kada mi u lipnju istekne ugovor sa Celticom, završit ću karijeru. Odluku sam donio nakon konzultacija s nekoliko kirurga, specijalista za rame, koji su mi rekli kako ne smijem računati da bih se nakon operacije mogao vratiti igranju na najvišoj razini, rekao je Schmeichel.

Sin legendarnog Petera Schmeichela, Kasper Schmeichel je i sam izgradio sjajnu karijeru tijekom koje je upisao 120 nastupa za dansku reprezentaciju, a najveći uspjeh ostvario je na klupskoj razini kada je 2016. godine s Leicester Cityjem osvojio naslov prvaka Engleske.

S Leicesterom, za koji je igrao od 2011. do 2022., je osvojio i FA Kup 2021., dok je sa Celticom osvojio dva naslova prvaka Škotske te po jedan Kup i Liga kup. Nama je ostao poznat po obranjenom penalu Luki Modriću u osmini finala Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji. Na kraju smo pobijedili, a protiv nas je igrao još dva puta s istim ishodom.

