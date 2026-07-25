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Obrat oko Livakovića! Legenda Dinama neće ići u Olympiacos, 'modri' su ponovno u igri

Piše Ivan Kužela,
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Obrat oko Livakovića! Legenda Dinama neće ići u Olympiacos, 'modri' su ponovno u igri
Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Drama oko Livakovića! Olympiacos mu nudio plaću iz Fenerbahčea, ali je rekao ne, a Dinamo sad opet gura povratak svog bivšeg kapetana u prvi plan

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Iako se posljednjih dana ozbiljno spominjao njegov odlazak u Olympiacos, Dominik Livaković neće karijeru nastaviti u Grčkoj. Kako doznaje tportal, hrvatski reprezentativni vratar odbio je ponudu grčkog prvaka unatoč tome što su mu bili spremni ponuditi jednaku plaću kakvu trenutno ima u Fenerbahčeu.

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Poruka Livakovića za oboljele od mišićne distrofije | Video: privatna arhiva

Olympiacos je bio spreman ispuniti i financijske zahtjeve turskog kluba kako bi realizirao transfer, no 31-godišnji Livaković odlučio je da ta opcija ipak nije za njega. Time je ponovno aktualizirana mogućnost njegova ostanka u Dinamu, koji već mjesecima pokušava pronaći način da trajno vrati svog bivšeg kapetana i legendu kluba. Razgovori između Dinama i Fenerbahčea i dalje su u tijeku, no konačan dogovor zasad nije postignut. Čak je i Andy Bara, njegov agent, došao u Istanbul održati razgovor s čelnicima u vezi Livakovićeve budućnosti. 

Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024.
Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Priča o Livakovićevu povratku u Maksimir traje još od zime. Nakon što u prvom dijelu prošle sezone tijekom posudbe u Gironi nije dobio priliku za nastup, krajem siječnja stigao je u Dinamo na posudbu do kraja sezone. Hrvatski prvak želio je u posao uključiti i mogućnost otkupa ugovora, ali Fenerbahče na to nije pristao pa se vratar po završetku sezone morao vratiti u Istanbul.

Povratak u Maksimir pokazao se punim pogotkom. Livaković je tijekom proljetnog dijela sezone skupio 17 nastupa, bio jedan od ključnih igrača u osvajanju dvostruke krune te se ponovno nametnuo kao prvi izbor na vratima hrvatske reprezentacije.

Slavlje nogometaša Dinama nakon pobjede u finalu kupa
Slavlje nogometaša Dinama nakon pobjede u finalu kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U međuvremenu su se pojavile informacije da je Olympiacos već dogovorio transfer vrijedan 4,5 milijuna eura, no njegov menadžer Andy Bara demantirao je takve napise. Sada je jasno i da Livaković nije prihvatio ponudu grčkog velikana, pa ostaje za vidjeti hoće li Dinamo uspjeti pronaći zajednički jezik s Fenerbahčeom i vratiti reprezentativnog vratara na Maksimir i nakon isteka posudbe.

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Komentari 4
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