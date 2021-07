Kad su s Rujevice otišli Franko, Drmić, Menalo i Kulenović svima je, od najzagriženijeg navijača do nonice s place, postalo jasno kako je primarna rujevička mercato-obveza: ojačati i osvježiti napadačku liniju njihove voljene Rijeke.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka-Wolfsberger 3-1

Najprije su s posudbi vraćene vlastite mlade snage: Bušnja (fantastično koristi svoju minutažu na pripremama!), Vuk i Ristovski pa dovedeni inozemne mlade snage Karrica i Abass, a onda je Robert Palikuća, generalni menadžer za sport, krenuo: za ozbiljno.

Danas je na Rujevici predstavljeno očekivano ime, sjajni kolumbijski napadač kupljen iz Varaždina - Jorge Obregon (24). Koliko je Varaždincima (u zadnjem kolu prošle sezone ispali su u 2. HNL) plaćeno za taj transfer, ostat će u domeni poslovne tajne. Kuloari spominju 250.000 eura, ali ključ priče je da Rijeka ima novac za takve transfere i da je Obregon po svemu igrač koji će se danas-sutra višestruko isplatiti i igrom/golovima na terenu pa onda i nekim budućim, skoro pa nemjerljivo lukrativnijim izlaznim transferom.

Obregon je u ponedjeljak ujutro obavio liječničke preglede, a sve su formalnosti s igračem, njegovim zastupnicima i bivšim klubom obavljene daleko ranije pa je Rijeka u rano poslijepodne i službeno predstavila svoje (zasad!) najzvučnije pojačanje na klupskim web stranicama.

- Veselim se prelasku u Rijeku, to je za mene velika prilika. Želim donijeti puno pozitivnih stvari ekipi i želimo da se svi zajedno, od igrača do zaposlenika kluba, veselimo iduće sezone. Nadam se da ću se brzo upoznati sa suigračima, prilagoditi idejama na terenu fizički i psihički te donijeti kvalitetu ekipi - rekao je Jorge Obregon po dolasku na Rujevicu.

Kolumbijski napadač ima već dosta iskustva u HNL-u tako da proces prilagodbe neće biti previše zahtjevan.

- Očekujem pozitivan mentalitet i hrabar pristup od ekipe, da se pokažemo u najboljem svijetlu u prvenstvu i Kupu, kao i Konferencijskoj ligi. Naravno, za dobre rezultate trebat će naporno raditi, ali vjerujem u pozitivan ishod.

- Rijeka mi se čini kao lijep grad, primorski grad koji ima lijepo more, tople ljude i to je bitno jer od prvog trenutka kad sam došao osjećam se dobrodošao i svi su me srdačno dočekali. I to je jedan od razloga zašto sam sretan što sam odabrao Rijeku - kaže Obregon koji će se u ponedjeljak popodne priključiti suigračima u Kranjskoj Gori.

Obregon je odmor iskoristio za odlazak u domovinu:

- Proveo sam vrijeme s obitelji i prijateljima u Kolumbiji. Važno mi je iskoristiti priliku i provesti vrijeme s obitelji jer s obzirom na to da igram u Hrvatskoj nemam prilike biti s njima koliko bi želio. To je vrijeme koje pozitivno utječe na mene i daje mi snagu da nastavim dalje - zaključio je Jorge Obregon.

Naravno, jedno je blistati u dresu Varaždina, a nešto posve drugo brzo se adaptirati i potvrditi u jednoj drugoj i daleko zahtjevnijoj nogometnoj realnosti kao što je Rijeka, ali Obregon ima sve 'alate' da na Kvarneru postane jedno od najjačih napadačkih imena Prve HNL.

A riječki navijači sa sve više optimizma gledaju prema novoj sezoni. U eri uprave Damira Miškovića Rijeka nikad nije bila niti će biti klub koji samo gleda kako Dinamo, Osijek ili Hajduk dovode jaka imena. I Zagrepčani, i Slavonci i Dalmatinci barataju ili višestruko većim ili značajno većim budžetom nego Rijeka, ali na kraju balade uglavnom je samo Dinamo taj koji bude stepenicu iznad Bijelih s Kvarnera.

Inače, realno je da će neki od mladih ofenzivaca opet na posudbu ili će napraviti izlazni transfer (slovački mediji, npr., tjednima pišu da se Milan Ristovski vraća u Trnavu) jer jako je lako moguće da s Rujevice (tj. Kranjske Gore na kojoj su Bijeli na pripremama do subote) već u utorak dođu nove sjajne vijesti o novom, svima dobro poznatom i nemjerljivo jačem i zvučnijem napadačkom pojačanju koje će, barem dok se ne riješi i zadnje slovo ugovora, još kratko ostati slatkom tajnom prijelaznog roka.

Palikuća će, dakle, glavnom treneru Goranu Tomiću na raspolaganje staviti istinski jak napadački arsenal, a onda se posvetiti eventualnom blagom redizajnu veznog reda (ovisno o mogućim odlascima) te nužnom ojačanju obrane.

Zasad u središnjem dijelu zadnje linije kao neupitna kvaliteta figurira Nino Galović koji se nameće i sa svojim liderskim osobinama no neophodno je bar još jedno istinski jako stopersko ime za što mirniji san Gorana Tomića i navijača. Jer ni veza i napad nemaju pravu sigurnost u igri ako im u podsvijesti stalno leži rizik 'izgubimo li loptu... iza je frka'.

To se prvenstveno rješava dizanjem razine igre prema natrag cijele momčadi, ali neizostavno i još barem jednog do dva neupitna i trenutačna pojačanja.

A dovođenje pojačanja diktira i novac i - vrijeme. Jer prijelazni rok traje do kraja kolovoza pa je lako moguće (čak i - vrlo vjerojatno) da će se prave 'kapitalce' moći dovesti tek u zadnjim danima ili satima 'mercata', a kako sezone počinje za desetak dana onda je na šefu struke Tomiću i ostaku ekipe iz njegovog stožera da to razdoblje premoste dizanjem defenzivnog dijela priče na barem razinu više u odnosu na ono što su Bijeli pokazali u drugom dijelu prošle sezone.

Obrana je stvar uigranosti i - voljnog momenta. U tom smislu Rijeka još ne sliči na momčad u kojoj će pravi blok, pravovremeno uklizavanje i pobjeda u duelu među igračima izazvati zajedničko oduševljenje kao da se zabio gol. Sve veliki momčadi to imaju. Imali su to i Bijeli prošle sezone u Europskoj ligi, a onda negdje po putu izgubili moto svih riječkih nogometnih generacija: Krepat ma ne molat! To se vratiti - mora. Jaka obrana i jaka igra u obrani temelj su svake velike nogometne priče.

Dok momčad i treneri rade na tome, Srećko Juričić i Palikuća rješavaju igračku križaljku. Danas Obregon, sutra... Novo pojačanje za Rijeku!