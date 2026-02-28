Obrijani Livaja izveo majstoriju, Hajduku nije bilo dovoljno...

Varaždin i Hajduk odigrali su 1-1 u 24. kolu HNL-a. Varaždinci su treći put ove sezone zaustavili Splićane i spriječili ih da se primaknu vodećem Dinamu na dva boda zaostatka
Varaždin i Hajduk odigrali su 1-1 u 24. kolu HNL-a. Varaždinci su treći put ove sezone zaustavili Splićane i spriječili ih da se primaknu vodećem Dinamu na dva boda zaostatka
| Foto: Hajduk/Facebook/Slavko Midzor/PIXSELL
Varaždin i Hajduk odigrali su 1-1 u 24. kolu HNL-a. Varaždinci su treći put ove sezone zaustavili Splićane i spriječili ih da se primaknu vodećem Dinamu na dva boda zaostatka |
Foto: Hajduk/Facebook/Slavko Midzor/PIXSELL
Varaždin i Hajduk odigrali su 1-1 u 24. kolu HNL-a. Varaždinci su treći put ove sezone zaustavili Splićane i spriječili ih da se primaknu vodećem Dinamu na dva boda zaostatka
| Foto: Hajduk/Facebook/Slavko Midzor/PIXSELL
Kapetan Hajduka Marko Livaja izveo je majstoriju u 23. minuti kada je škaricama asistirao Rebiću za 0-1
| Foto: Hajduk/Facebook
Ali Varaždinci su uzvratili golčinom Tavaresa u 40. minuti i osvojili bod
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
A posljednjih desetak minuta odigrali su s igračem manje jer je Mladenovski zaradio dva žuta kartona
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Gonzalo Garcia bio je vrlo utučen nakon utakmice
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Hajduk/Facebook
Foto Hajduk/Facebook
Foto Hajduk/Facebook
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL