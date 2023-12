Obrvan: Mi nismo velesila, remi nije smak svijeta. A ta će cura biti ključna igračica Hrvatske

Kraljice su poletjele protiv Kine te s malo i neočekivanih +26 doletjele do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu. Dva boda protiv Kine, nažalost, neće nam značiti u drugom krugu, u koji ćemo, ne osvojimo li koji protiv Švedske sutra (20:30), prenijeti samo jedan.

- Kinu smo svakako trebali pobijediti, možda i ne s toliko razlike. Jedina novost u timu bila je Mia Brkić umjesto Birtić. Natjerali smo Kineskinje na puno grešaka, djevojke su imale pravi angažman - uvodno će izbornik Ivica Obrvan nakon prve izborničke pobjede.

Šteta da nam Kina nije bila uvod da upalimo motore na vrijeme, prije Senegala. Ali dobro, i dalje možemo popraviti stvari iako dobiti Švedsku u Švedskoj spada među najteže rukometne zadatke.

- One su jučer dugo lomile Senegal, napravile 7-1 u zadnjih 10 minuta. Senegal je pokazao da je ozbiljna reprezentacije, protiv nas su se potrošili i nestalo im je rotacije i snage za završnicu. To nije nikakvo opravdanje za nas, ali nije ni veliko iznenađenje. Švedska je jaka u duel igri, a tjelesna priprema naših igračica diktira da moramo biti oprezni prema njihovim vanjskim igračicama. Ako želimo imati idealnu postavu u obrani, onda moramo mijenjati jednu igračicu, a to zahtijeva treniranje. Mi možemo dobro odigrati sa svima, istina je da nam Skandinavci možda najmanje odgovaraju, ali ne samo nama.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Jamina Roberts, čiji su korijeni s očeve strane iz Arube, prvo je ime Švedske. Igra u Kristiansandu s našom Anom Debelić. Na desnom vanjskom odlična je Lundquist, na sredini Stromberg, na krilu Hagman, na crti Blohm, na golu Ryde... Sve igraju u Ligi prvakinja.

- Plijene kolektivom, Roberts igra najpametnije, igra u dva smjera, zabija i asistira. Teže stalnom prekidu, kontaktu, gušenju napada, u sredini imaju dvije kvalitetne defenzivke, tjeraju suce stalnim prekršajima da dižu potencijalno pasivan napad, guše ideju napada i traže bezidejnost napada i iz toga traže tranziciju i love laki gol. Na desnoj strani imaju kombinaciju s ljevakinjom i dešnjakinjom i prema tome mijenjaju stil.

Brkić će biti ključna

Mi i dalje tražimo na desnom vanjskom pravu kombinaciju. Kalaus Žulj je na tribini, Birtić je tamo preselila nakon Senegala, a Pavlović nije prolazila previše protiv Kine...

- Tražimo idealnu varijantu, da. No htio bih naglasiti da Hrvatska nije svjetska velesila. Pamtimo svi 2020. i tu broncu koja nas je sve učinila ponosnima, ali zaboravili smo da smo godinu kasnije bili 18. na SP-u, prošle godine na EP-u 11. Na neka se natjecanja ranije nismo ni plasirali. S ovom sam reprezentacijom deset dana, Blažević nije dugo igrala, nemamo Debelić i treba malo više razumijevanja. Nismo Francuska ni Norveška i nije bio smak svijeta remi sa Senegalom.

Za kraj je izbornik pohvalio mladu Miju Brkić, koja je protiv Kine debitirala na velikom natjecanju s pet golova.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

- Ovo što sam vidio dosad, izuzetan je potencijal. Šteta da u Metzu ulazi na 15 razlike u zadnje tri minute. Igra na trojci u obrani i bit će u budućnosti ključna igračica Hrvatske.