Obrvan o nepozivanju najboljih igračica: Bilo je ružnih objava. Prije nije bio takav interes...

Jesenska magla spustila se nad Zagreb, živa se popela na tek dva stupnja i tako dodatno dočarala vremensko sivilo, ali ispred Doma sportova odzvanjao je smijeh i hihot. To je bio očito znak da se okupila hrvatska ženska rukometna reprezentacija koju čeka Europsko prvenstvo koje će se igrati u Švicarskoj, Mađarskoj i Austriji od 28. studenog do 15. prosinca. Naše reprezentativke turnir otvaraju 29. studenog protiv jake Danske, dva dana kasnije igraju protiv Farskih Otoka, a 3. prosinca čeka nas domaćin Švicarska.

Kao i uvijek, atmosfera je vesela, ali ovaj put nema glavnih generatora te atmosfere, ali i naše igre. Izbornik Ivica Obrvan izostavio je najbolje igračice Ćamilu Mičijević, Teu Pijević i Valentinu Blažević. One su otkrile kako su iz medija saznale da nisu pozvane, a cijela situacija podignula je popriličnu buru u javnosti. Obrvan nije htio reći postoji li određeni razlog zašto ih nije zvao, tvrdi kako je to njegov izbor.

Zagreb: Okupljanje ženske rukometne reprezentacije povodom završnih priprema za nadolazeće Europsko prvenstvo | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Ne vidim tu nikakav problem i ne znam zašto je takav interes javnosti. Prije svega, kada je ženski rukomet u pitanju, pomislio bih da je normalnije da se zabilježi na portalima i neki dobar rezultat Podravke koji je bio u Ligi prvaka. Bio je fenomenalan, ali razumijem da je uvijek ljepše pisati o nečemu što je potencijalno lošija vijest nego nešto kada je uspješno. Vaš interes razumijem, ali ne vidim problem za neko objašnjenje. Na listi je izašlo 35 igračica prije mjesec dana. Na toj listi su sve igračice koje vas interesiraju, ja sam se kao izbornik odlučio na ovih 20 s kojima idemo na pripreme. S njima ćemo pokušati izboriti plasman u drugi krug. Nitko nije otpisan, svaka od tih 35 igračica nastavlja trenirati sa svojim klubovima i mogu biti priključene. Kao što će netko biti priključen umjesto Birtić ili Šenvald ako one ne budu na raspolaganju. Bili smo svjedoci ružnih objava, nisam primijetio da se unatrag nekoliko godina, kada su neke druge igračice izostavljene, bio takav interes. Nemam ništa protiv nikoga, to je moj odabir kao izbornika i to svima treba biti jasno. Zamolio bih vas za razumijevanje - kazao je izbornik na tu temu.

Prokomentirao je i njihovo priopćenje.

- To je njihovo pravo da se obrate, kuda bi to došlo kada bi se u svakoj reprezentaciji pisala priopćenja o nepozivanju. Dobile su poziv na popis od 35 igračica, ja sam s tog popisa odabrao 20. To je normalna komunikacija, nije bilo zle krvi. Ne vidim tu problem, ali to je vama interesantno jer su pojedini ljudi s portala prijatelji s njima pa to donekle razumijem.

Kreću pripreme, ima li ozljeda?

- Nemamo dobre vijesti, imamo najvjerojatnije tešku ozljedu Karle Birtić, ići će na magnet. Sara Šenvald se požalila na ozljedu kvadricepsa, čekamo izvještaj nakon pregleda pa ćemo vidjeti koliko je ozbiljno.

Na čemu ćete raditi na pripremama?

- Do petka imamo pet, šest treninga. U petak kreće Croatia cup, u nedjelju završavamo, pa još nekoliko treninga do polaska u Basel. Nastavit ćemo tamo gdje smo stali na zadnjem okupljanju. Preslagivat ćemo se i posložiti neke stvari koje ćemo koristiti na prvenstvu. Pripremat ćemo se za prve utakmice, to će doći vrlo brzo. Raspored je takav, svima je isto, moramo se prilagoditi.

Teška skupina, neće biti lako?

- Dvije ekipe idu dalje, mi smo sa Švicarskom, Danskom i Farskim Otocima. Danci su jedni od favorita natjecanja, a Švicarska je jedan od domaćina. Farski Otoci su napredovali, mi smo favoriti, ali to će trebati potvrditi na parketu. Sigurno da u ovom trenutku, bez obzira u kakvom sastavu bili, nismo favoriti ni protiv Danske ni protiv Švicarske, oni su svrstani prema EHF-u među prvih osam. Imaju mladu ekipu koja je pobijedila Rumunjsku prije tri tjedna s deset razlike. Tražit ćemo prolaz skupine, napravit ćemo sve što je potrebno da uspijemo.

I Danska je pomladila reprezentaciju pa je izbornik povukao paralelu.

- U prilog ovoj problematici oko pozivanja ili nepozivanja, Danska je za ovo prvenstvo izostavila pet ili šest igračica koje su bile najbolje na prošlim natjecanjima. Nisam primijetio da je tu netko postavljao pitanja. Objašnjeno je da je to novi olimpijski četverogodišnji ciklus. Pripremat ćemo se za njih, bit će to teška utakmica. Ozljeda Birtić nam remeti planove jer na toj poziciji je nedovoljan broj igračica, ona je jako napredovala u zadnje vrijeme, ali nažalost, teško da ćemo ju imati za Europsko prvenstvo.

U izostanku Tee Pijević, veliki adut Hrvatske na golu će biti Ivana Kapitanović.

- Osjećam se super, imala sam nekih klupskih problema, ali to ne bi htjela donositi ovdje. Jedva čekamo prvenstvo, dosta igračica igra u Podravci, velika je euforija i igraju dobro u Ligi prvaka, trebali bismo to prenijeti na teren i ovdje.

Hrvatska će igrati u drugačijem sastavu, a čeka nas teška skupina.

- Imam osjećaj, kako to uvijek bude nakon OI jer dođe do smjene generacije. Danska se pomladila, Švicarska je dugo godina u istom kadru, kao da su se gradili i pripremali za ovo što ih čeka. Ne znam puno o Farskim Otocima, ali svi znaju igrati rukomet, bez obzira u kakvom sastavu bili.

Možemo li se plasirati u drugi krug?

- To je naš cilj, vjerujem da možemo. Dankinje su se pomladile, sa Švicarskom smo igrale nekoliko puta. Nezgodne su, igraju dobro svoj sistem, poznaju se. To je naš glavni cilj, bit će velika borba za drugi krug.

Popis je izazvao puno prašine.

- To je sastavni dio sporta. I ja sam prije bila pozivana, ali nisam igrala. To je odluka izbornika, ne želim u to ulaziti. Želim da imamo što bolje rezultate.