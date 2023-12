Obrvan: Sutkinje nisu dorasle takvoj utakmici! Blažević: Sinoć nitko nije mogao spavati...

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva u Švedskoj. "Kraljice šoka" imale su sve u svojim rukama, 15 i pol minuta do kraja vodile su s čak šest golova razlike, imale čistu kontru za plus sedam... Ali nije bilo dovoljno.

Naše rukometašice su uz izbornika Ivicu Obrvana provele tešku noć. Teško im je bilo skrenuti misli s utakmice, priznao je Obrvan.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

- Bila je teška noć. Igrali smo odlično sve do pet minuta do kraja utakmice, a ne mogu reći ni da smo tada igrali slabo. Mogli smo bilo kada u utakmici promašiti zicere. Djevojke su fantastično su zatvorile njihove najbolje igračice, to je bila milina za gledati. Imali smo kontru za sedam razlike, a onda smo primili golove i nervoza je ušla u naše redove - rekao je Obrvan, koji nije bio zadovoljan suđenjem...

- Sutkinje su donijele neke čudne odluke, nisu dorasle ovakvoj utakmici. Zadnjih pet minuta utakmice nisu imale namjeru nešto suditi. Kada se sve to zbroji, rezultat ispadne kakav je i ispao... Čovjek ne može vjerovati. Zadnjih 40 sekundi smo se branile s igračicom manje, a sutkinje su ruku digle 10 sekundi prije kraja. To je isto bizarno.

Obrvan ne bi ništa mijenjao

Unatoč bolnom porazu, Obrvan se ponosi na rad s rukometašicama, koje je preuzeo uoči SP-a nakon što je Nenad Šoštarić iznenadno napustio klubu kako bi preuzeo Zagreb.

- Pohvale djevojkama, ne samo zbog te utakmice, već zbog cijelog angažmana na SP-u. Ginule su na terenu, bez obzira na ovaj šok, odradili smo sjajno Svjetsko prvenstvo. Kao izbornik, pamtit ću ove situacije zauvijek. Dao bih samo superlative za djevojke. Mogli smo napraviti najbolji rezultat na SP-ima u zadnjih 15 godina i ući u kvalifikacije za OI, zato mi je žao što se to nije poklopilo... Imali smo šansu, sami smo ju zaslužili, ali da se ova utakmica ponovi još bezbroj puta, vjerojatno ne bi ovako završila.

Foto: RTL Kockica/screenshot

Kada bi se mogao vratiti u vrijeme... Obrvan ne bi ništa promijenio u pripremi utakmice.

Blažević: Nismo mogle spavati

- Ne prebacujem odgovornost. Igra je bila postavljena na temelju analize naših protivnica. Sve je funkcioniralo besprijekorno. Kontinuirano smo imali rezultat pod kontrolom, laganom igrom stvarali smo šanse i došle do prednosti. Nažalost, promašili smo nekoliko zicera, naša obrana malo je popustila... Ali gotovo bih isto postavio utakmicu - zaključio je Obrvan.

Foto: Hrvatski rukometni savez

Valentina Blažević (29), koja je bila jedna od najboljih rukometašica u porazu od Mađarske, teško je nalazila riječi...

- Nama je najteže pao taj poraz. Sve smo tužne i razočarane, mislim da nitko nije spavao sinoć. Vjerovale smo da možemo, ali tih zadnjih pet minuta nismo imali sreće, ma ništa... Takav je sport. Vrtjele smo film cijelu noć, pa i jutros, pokušale smo zaboraviti, ali ne možemo. Ne znam u čemu je bio problem, možda u padu koncentracije i snage, uvijek postoji ali.... Svima nam je teško, razočarane smo, naši snovi su srušeni.