'Očekivao sam Diegovu smrt'

Nakon smrti legende nogometa Diega Maradone, Michel Platini izrazio je žaljenje ali je priznao da je istu očekivao. 'Pripremio sam se za ovaj trenutak', rekao je Platini

<p>Ikona francuskog nogometa talijanskog porijekla <strong>Michel Platini</strong> (65) žali zbog smrti Diega Maradone, ali priznaje da je istu i očekivao.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nepoznato o Maradoni</strong></p><p>Platinija nije iznenadila vijest o Diegovoj smrti s obzirom na to da način života koji je Maradona živio tijekom i nakon igračke nije bio primjeren jednom profesionalnom nogometašu.</p><p>- Veliki gubitak za nogomet, ali nakon svega što mi se dogodilo posljednjih godina, iskreno sam to očekivao. Pripremio sam se za ovaj trenutak, pripremio sam se za dan kada ću na radiju čuti Maradoninu smrt - rekao je Platini.</p><p>Nekoć najbolji nogometaš Europe naglašava da kada je zadnji put vidio Maradonu, nije mogao govoriti i jedva se kretao, nakon čega je znao da stvari ne idu u dobrom smjeru.</p><p>- Očekivao sam loše vijesti. Znam da je to tužno, jer vam ovaj trenutak slama srce i glavu. Tada se javlja osjećaj nostalgije i melankolije. Ne krivim ga za njegove pogreške, ali krivi su ljudi oko njega. Dobro su ga iskoristili i nisu mu pomogli da se oporavi. Žao mi je zbog toga. Maradona je bio sjajan nogometaš, nogometni bog - kazao je.</p><p>Nakon smrti Diega Maradone, Argentina je odredila trodnevnu nacionalnu žalost.</p><p>- Mislim da Zidane ili ja nećemo imati tri dana žalosti u Francuskoj kad umremo - rekao je Platini.</p>