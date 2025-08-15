Obavijesti

SUBOTA U 21 SAT

Očekuje se spektakl! Rijeka je rasprodala Rujevicu za derbi

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Očekuje se spektakl! Rijeka je rasprodala Rujevicu za derbi
Foto: NK Rijeka

Dinamo ne pamti po dobrom zadnji susret na Rujevici. U 23. kolu prošle sezone Rijeka je slavila s visokih 4-0 i tako se približila naslovu. Ipak, sada će istrčati jedan potpuno novi Dinamo

Rijeka i Dinamo igrat će derbi trećeg kola HNL-a na rasprodanoj Rujevici, objavio je klub s Kvarnera u petak navečer. Dinamo je u sezonu ušao s dvije pobjede nad Osijekom i Vukovarom, dok su Riječani slavili protiv Slaven Belupa, a onda odigrali neriješeno u Osijeku. Ipak, "modri" će odmorniji ući u susret jer je Rijeka odradila europsku utakmicu protiv Shelbournea u utorak.

"Hvala Vam, vidimo se u subotu na tribinama", napisala je Rijeka na svojim društvenim mrežama.

Prošle sezone Rijeka nije izgubila na svom stadionu od Dinama. U petom kolu prošle sezone bilo je 1-1, a zabili su Hodža i Petković. U 23. kolu Rijeka je potopila "modre" s velikih 4-0 i nanijela jedan od najtežih poraza momčadi s Maksimira. Zabijali su redom Djouahra, Janković, Petrovič i Čop, a Kanga je dobio crveni karton za Dinamo.

Derbi Dinama i Rijeke bit će treća utakmica trećeg kola. Vukovar i Istra remizirali su u Vinkovcima 1-1 u petak, a subotnji raspored otvorit će Lokomotiva i Gorica u 18.45. Utakmica Rijeke i Dinama kreće u 21 sat.

