Sprema se 'vatromet' u New Yorku! Ulaznice za borbu Jonesa i Miočića koštaju do 28.000 €

Nakon dvije i pol godine Stipe Miočić (41, 20-4)) vraća se u UFC-ov oktogon. Američki borac hrvatskih korijena, kojima se ponosno diči, pokušat će 11. studenog u njujorškom Madison Square Gardenu vratiti u svoj posjed pojas teškaškog prvaka.

Pred Miočićem je daleko najveći ispit u karijeri, neporaženi i jedan od najboljih MMA boraca u povijesti, Jon Jones (36, 27-1).

Dugo su trajali pregovori pregovori i prozivke, bilo je upitno hoće li se najbolji teškaš u povijesti uopće vraćati u kavez nakon teškog nokauta kojeg je 'popio' od Francisa Ngannoua u ožujku 2021. godine, ali odlučio je da hoće! Vrlo vjerojatno posljednji put u karijeri.

Bit će to pravi spektakl, 'vatromet'... Znaju to i navijači. Stoga se očekuje pomama za ulaznicama za UFC 295. Cijene ulaznica na službenoj UFC-ovoj stranci kreću se od 800 do čak 28.000 eura!

Prema kladionicama, Jones je veliki favorit. Tečaj da će on ostati prvak nakon 11. studenog je 1,25, dok je na pobjedu Miočića 4,00.

- Neću mu dopustiti da on diktira što će se raditi. Ja ću diktirati što želim i raditi što želim jer u trenutku kad mu dopustim da me u tome zaustavi, izgubio sam meč. Šanse da pobijedim veće su nego one da izgubim ako ću raditi što želim - rekao je Miočić pa nastavio:

- Izaći ću iz kaveza s pojasom oko struka, to nije upitno. Pobijedit ću ga u svim aspektima borbe, a definitivno idem na završnicu. Ništa nisam promijenio, radim sve što trebam, radim u vatrogasnoj postaji. Nije da svaki dan spariram ili sam na fokuserima, tu je kondicija i dizanje utega uz dane odmora.