PAO GIBRALTAR

Ocijenili ste 'vatrene' nakon još jedne bitne pobjede. Evo tko je po vama bio najbolji na terenu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zlatko Dalić je na teren poslao drugačiji sastav nego prethodnih utakmica te je Hrvatska stigla do pobjede nad Gibraltarom i plasirala se na Svjetsko prvenstvo. Nakon utakmice mogli ste ocijeniti nastupe 'vatrenih'

Hrvatska je u nedjelju pobijedila Gibraltar 3-0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i, uz pomoć pobjede Farskih Otoka protiv Češke, osigurala kartu za Mundijal 2026. godine. Za "vatrene" je u prvom poluvremenu zabio Toni Fruk, kojem je to bio prvijenac u dresu reprezentacije, a u drugom su Gibraltar završili Luka Sučić i Martin Erlić, kojima su također ovo bili prvi golovi u dresu reprezentacije. Pobjeda koja nije bila uvjerljiva kao prva utakmica u gostima, ali koja je svakako zacementirala Hrvatsku na vrhu tablice.

Zlatko Dalić odlučio se na teren u "baroknom gradu" poslati kombinirani sastav s igračima koji nisu bili u prvom planu. Tako je Dominik Kotarski stao na gol, u obrani su bili Domagoj Bradarić, Martin Erlić, Marin Pongračić te na desnom beku Marco Pašalić koji je briljirao i u obrani i u napadu te se pokazao kao sjajno rješenje po desnoj strani. U momčad se vratio i Mateo Kovačić koji je kao kapetan predvodio Hrvatsku, a njegov partner u veznom redu bio je Nikola Moro. Lovro Majer, Martin Baturina i Toni Fruk bili su iza leđa Franji Ivanoviću te je Hrvatska, kao što se i očekivalo, dominirala susretom. 

U nastavku su ušli Luka Sučić, Joško Gvardiol, Ivan Perišić, Andrej Kramarić, a poseban aplauz i skandiranje dobio je Luka Modrić koji je u igru ušao u 69. minuti i preuzeo kapetansku traku. Nakon utakmice mogli ste ocijeniti nastup hrvatskih igrača (od 1 do 5), a kao najboljeg igrača ocijenili ste Marca Pašalića koji je dobio najveću ocjenu. Ovo su ostale ocjene:

  • Marco Pašalić 4.2
  • Luka Modrić 4.1
  • Martin Erlić 3.9
  • Dominik Kotarski 3.8
  • Toni Fruk 3.8
  • Luka Sučić 3.6
  • Joško Gvardiol 3.5
  • Domagoj Bradarić 3.4
  • Ivan Perišić 3.3
  • Marin Pongračić 3.3
  • Mateo Kovačić 3.2
  • Franjo Ivanović 3.1
  • Andrej Kramarić 3.1
  • Lovro Majer 3
  • Nikola Moro 2.9
  • Martin Baturina 2.9

