Ocijenili ste 'vatrene' nakon još jedne bitne pobjede. Evo tko je po vama bio najbolji na terenu

Hrvatska je u nedjelju pobijedila Gibraltar 3-0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i, uz pomoć pobjede Farskih Otoka protiv Češke, osigurala kartu za Mundijal 2026. godine. Za "vatrene" je u prvom poluvremenu zabio Toni Fruk, kojem je to bio prvijenac u dresu reprezentacije, a u drugom su Gibraltar završili Luka Sučić i Martin Erlić, kojima su također ovo bili prvi golovi u dresu reprezentacije. Pobjeda koja nije bila uvjerljiva kao prva utakmica u gostima, ali koja je svakako zacementirala Hrvatsku na vrhu tablice.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zlatko Dalić odlučio se na teren u "baroknom gradu" poslati kombinirani sastav s igračima koji nisu bili u prvom planu. Tako je Dominik Kotarski stao na gol, u obrani su bili Domagoj Bradarić, Martin Erlić, Marin Pongračić te na desnom beku Marco Pašalić koji je briljirao i u obrani i u napadu te se pokazao kao sjajno rješenje po desnoj strani. U momčad se vratio i Mateo Kovačić koji je kao kapetan predvodio Hrvatsku, a njegov partner u veznom redu bio je Nikola Moro. Lovro Majer, Martin Baturina i Toni Fruk bili su iza leđa Franji Ivanoviću te je Hrvatska, kao što se i očekivalo, dominirala susretom.

U nastavku su ušli Luka Sučić, Joško Gvardiol, Ivan Perišić, Andrej Kramarić, a poseban aplauz i skandiranje dobio je Luka Modrić koji je u igru ušao u 69. minuti i preuzeo kapetansku traku. Nakon utakmice mogli ste ocijeniti nastup hrvatskih igrača (od 1 do 5), a kao najboljeg igrača ocijenili ste Marca Pašalića koji je dobio najveću ocjenu. Ovo su ostale ocjene:

Marco Pašalić 4.2

Luka Modrić 4.1

Martin Erlić 3.9

Dominik Kotarski 3.8

Toni Fruk 3.8

Luka Sučić 3.6

Joško Gvardiol 3.5

Domagoj Bradarić 3.4

Ivan Perišić 3.3

Marin Pongračić 3.3

Mateo Kovačić 3.2

Franjo Ivanović 3.1

Andrej Kramarić 3.1

Lovro Majer 3

Nikola Moro 2.9

Martin Baturina 2.9