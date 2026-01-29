Dinamo izgubio od Midtjyllanda 0-2, ali prošao dalje zahvaljujući drugim rezultatima! Trener Kovačević šokirao s čak šest izmjena u početnih 11, ocijenite kako su igrali dinamovci
KAKO SU IGRALI
Ocijenite dinamovce u porazu od Midtjyllanda u Europskoj ligi
U utakmici zadnjeg kola Europa lige zagrebački Dinamo je u danskom Herningu izgubio od Midtjyllanda s 0-2 (0-0), ali je ipak prošao dalje u nokaut fazu zahvaljujući ostalim rezultatima. Pogotke su za Dance postigli Turčin Aral Šimšir (49) i Victor Bak Jensen (74).
Trener 'modrih' Mario Kovačević napravio je čak šest izmjena u početnih 11 u odnosu na prošlo kolo i utakmicu s FCSB-om. Nevistić je stao na gol umjesto Filipovića, Soldo i Stojković su započeli u veznom redu umjesto Ljubičića i Zajca, dok je trojac Hoxha-Beljo-Bakrar ušao s klupe jer je trener Dinama dao prednost Vidoviću, Kulenoviću i Vareli.
U anketi ocijenite kako su igrali dinamovci protiv Midtjyllanda.
