Obavijesti

Sport

Komentari 1
KAKO SU IGRALI

Ocijenite dinamovce u porazu od Midtjyllanda u Europskoj ligi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Ocijenite dinamovce u porazu od Midtjyllanda u Europskoj ligi
Foto: Ritzau Scanpix Denmark

Dinamo izgubio od Midtjyllanda 0-2, ali prošao dalje zahvaljujući drugim rezultatima! Trener Kovačević šokirao s čak šest izmjena u početnih 11, ocijenite kako su igrali dinamovci

Admiral

U utakmici zadnjeg kola Europa lige zagrebački Dinamo je u danskom Herningu izgubio od Midtjyllanda s 0-2 (0-0), ali je ipak prošao dalje u nokaut fazu zahvaljujući ostalim rezultatima. Pogotke su za Dance postigli Turčin Aral Šimšir (49) i Victor Bak Jensen (74).

Trener 'modrih' Mario Kovačević napravio je čak šest izmjena u početnih 11 u odnosu na prošlo kolo i utakmicu s FCSB-om. Nevistić je stao na gol umjesto Filipovića, Soldo i Stojković su započeli u veznom redu umjesto Ljubičića i Zajca, dok je trojac Hoxha-Beljo-Bakrar ušao s klupe jer je trener Dinama dao prednost Vidoviću, Kulenoviću i Vareli.

U anketi ocijenite kako su igrali dinamovci protiv Midtjyllanda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'
FOTO: LINDSEY VONN

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'

Lindsey Vonn (41) pobjedom je u spustu u St. Moritzu postala najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu. Prije samo koji tjedan, pozirala je u glamuroznom izdanju za Players Magazin bez grudnjaka
UŽIVO Transferi: Inter nastavlja loviti Perišića, Istra potpisala stopera, Livaković u Dinamu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Inter nastavlja loviti Perišića, Istra potpisala stopera, Livaković u Dinamu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Rambo iz Ljubuškog i slomljene ruke igra za Hrvatsku: 'Dnevno sam pješačio i šest kilometara'
TKO JE DAVID MANDIĆ?

Rambo iz Ljubuškog i slomljene ruke igra za Hrvatsku: 'Dnevno sam pješačio i šest kilometara'

TKO JE DAVID MANDIĆ? Prije šest godina s Hrvatskom osvojio europsko srebro, a onda je krenula njegova kalvarija. Čak pet natjecanja u nizu propustio je zbog ozljede. Vratio se i postao naš ključan čovjek

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026