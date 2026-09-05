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KAKO SU IGRALI?

Ocijenite igrače Dinama i Gorice u utakmici na Maksimiru

Piše 24sata,
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Ocijenite igrače Dinama i Gorice u utakmici na Maksimiru
Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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DINAMO - GORICA 1-0 Aktualni hrvatski prvak minimalnom pobjedom uzeo je tri boda u 6. kolu HNL-a. Ocijenite igrače kako su igrali

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Dinamo je u 6. kolu HNL-a došao do minimalne pobjede nad Goricom. Jedini gol na susretu zabio je napadač 'modrih' Dion Drena Beljo. U nastavku ocijenite igrače kako su igrali.

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Komentari 4
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