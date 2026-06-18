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Ocijenite kako su igrali 'vatreni' u porazu od Engleske na SP-u

Piše 24sata,
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Ocijenite kako su igrali 'vatreni' u porazu od Engleske na SP-u
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRVATSKA - ENGLESKA 2-4 Najbolji zaslužuju peticu, najlošiji jedinicu. Kako je tko odigrao u Dallasu?

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Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo porazom protiv Engleske 4-2 na impozantnom stadionu u Dallasu u prvom kolu skupine L. Kako ste zadovoljni postavom izbornika Zlatka Dalića, tko je bio najbolji, tko najlošiji? Ostavite ocjene od 1 do 5 i provjerite prosječnu ocjenu.

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Komentari 35
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